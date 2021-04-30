Beyaz Saray Yakınında Gizemli Hastalık Haberleri

Beyaz Saray, ABD’de 2019-2020 yılları arasında gizemli bir hastalığa neden olan, daha önce yurtdışında benzerine rastlanan şüpheli radyo frekansı saldırılarına benzeyen vakalarla ilgili basında çıkan haberlerin farkında olduğunu bildirdi. Sözcü Karine Jean-Pierre konuyla ilgili ayrıntı vermekten kaçındı.

Sözcü, Beyaz Saray’ın birçok bakanlık ve devlet dairesiyle birlikte çalışarak biri Beyaz Saray yakınında olan olası saldırıları değerlendirmekte olduğunu belirtti.

CNN televizyonu haberinde ABD federal hükümet dairelerinin Küba’da diplomatların geçirdiği ve “Havana Sendromu” olarak da bilinen gizemli hastalığa benzeyen iki olası vakayı soruşturduklarını bildirmişti.

“Rahatsızlığın Nedeni Radyo Sinyalleri”

Haberde savunma yetkililerinin Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nundaki Kongre üyelerini, içlerinden biri Beyaz Saray yakınında yaşanan gizemli hastalık vakalarıyla ilgili bu ayın başında bilgilendirildikleri belirtildi. Beyaz Saray yakınındaki olayın Beyaz Saray’ın güney kanadındaki oval bahçenin yanında meydana geldiği ve bir Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisini etkilediği belirtildi.

CNN’e göre savunma yetkilileri Kongre üyelerine, saldırının arkasında olabilecek ülkeler arasında Rusya ve Çin’in olduğundan şüphelendiklerini, ancak ellerinde bunu doğrulayacak yeterli istihbaratın olmadığını bildirdi.

Haberde diğer vakanın ise başkente komşu Virginia eyaletinde bir Beyaz Saray yetkilisinde görüldüğü bilgisinin GQ dergisi tarafından gündeme getirildiği belirtilmişti.

Sözcü Jean-Pierre, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada Amerikan kamu hizmeti görevlilerinin sağlığının ve durumlarının Biden yönetiminin önceliklerinden olduğunu söyledi ve “Konuyla ilgili özel ayrıntıları doğrulayamayacağız” diye konuştu.

2016 yılından itibaren ilk olarak Küba’da daha sonra da Rusya ve Çin’de toplamda 40 kadar diplomatın mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi ve diğer açıklanamayan semptomlar yaşaması çeşitli söylentileri tetiklemişti.

ABD yönetimi tarafından Aralık ayında yayınlanan bir raporda yurtdışındaki diplomatları etkileyen bu semptomların en olası açıklamasının güdümlü radyo frekansları olabileceği belirtilmişti. Şubat ayında ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirmişti.