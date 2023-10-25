Fatih Altaylı Filistin Mitingi’ne Köpürdü: Yazıklar Olsun

Fatih Altaylı Büyük Filistin Mitingi’nin Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce düzenlenmesi üzerine iktidara sert sözlerle yüklendi.

“Bravo. Hepinizi kutluyorum.” diyerek yazısına başlayan Altaylı, “O kadar “yerli” ve o kadar “milli’siniz ki… Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı olan bu bir yıl boyunca parmağınızı bile kıpırdatmadınız. Cumhuriyet’in 100. yılı için ne somut, ne soyut tek bir şey bile yapmadınız. Ne bilimsel bir çalışma, ne bir doğru düzgün toplantı, ne bir sempozyum, ne bir kitap, ne bir konser, ne bir marş, ne Cumhuriyet’in coşku ile kutlanacağı bir miting, hiçbir şey.” ifadelerini kullandı.

Pazar günü Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Fatih Altaylı Büyük Filistin Mitingi ile ilgili yazısını şöyle tamamladı:

“O günün tam bir gün öncesinde, 28 Ekim’de, bir miting düzenlemeye karar verdiniz. Cumhuriyet’in 100. kuruluş gününün arifesinde, “Büyük Filistin Mitingi” yapıyorsunuz.

“Amaç Cumhuriyet Bayramını Gölgede Bırakmak”

Ertesi gün kutlanacak 100. Cumhuriyet Bayramı’nı, bu ülkenin en kutlu milli gününü gölgede bırakmayı amaçladığınız o kadar açık, o kadar net, o kadar aşikar ki! Bu Cumhuriyet olmasa, değil Türkiye’nin kaderini belirleyecek koltuklarda, makamlarda oturmak, köyünüzden çıkamayacak halde olacağınızı nasıl da unutuyorsunuz.

Bugünkü gücünüzü ve hatta varlığınızı bile Cumhuriyet’e borçlu olduğunuzu da mı bilmiyorsunuz!

O mitingi pazartesi günü de yapabilirdiniz. Ama siz 28 Ekim’i seçtiniz… Niyesini bilmediğimizi mi zannediyordunuz!

Yazıklar olsun!”

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