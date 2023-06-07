Picasso’nun sevgilisiydi: Ressam Françoise Gilot öldü

Ressam ve sanatçı Pablo Picasso’nun uzun süre birlikte olduğu Françoise Gilot hayatını kaybetti.

ABD medyasının kızı Aurelia Engel’e dayandırdığı haberlere göre Gilot 101 yaşında öldü. Kaynaklar, Gilot’nun uzun süredir kalp ve akciğer sorunları yaşadığını ve Salı günü Manhattan’daki bir hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

1921’de Paris’in batısındaki Neuilly-sur-Seine’de doğan Gilot, genç bir kadınken bir atölye kurdu ve ilk sergilerini düzenledi.

1943’te kendisinden yaklaşık 40 yaş büyük olan Picasso ile tanıştı. Çiftin Claude ve Paloma isimli iki çocuğu oldu.

Gilot, 1953’te Picasso’dan ayrıldı. 20. yüzyılın sanat devinden ayrılan tek kadın olarak kabul ediliyor. Gilot daha sonra bu ilişki hakkında “Picasso ile Yaşam” kitabını yayınladı.

Gilot daha sonra Aurelia adında bir kızı olan ressam Luc Simon ile kısa bir evlilik yaptı. Daha sonra New York’a taşındı ve 1970 yılında, çocuk felcine karşı çocuk felci aşısının mucidi Jonas Salk ile evlendi ve 1995’teki ölümüne kadar birlikte kaldı. Gilot, hayatının sonuna kadar resim yapmaya devam etti ve sonunda sanat dünyasında tanınmayı başardı.

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