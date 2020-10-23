“PlayStation, Xbox Herkesin Alabileceği Şeyler Değil”

Radyocu Adem Metan’ın organize ettiği ve Hakkı Alkan, Hopdedik Ayhan, Odun Herif, Argostroloji, Kemal Ekşioğlu gibi isimlerden oluşan Kamp Tayfa’nın konuğu olan Bilal Erdoğan, gençlerin teknolojiyle ilişkisiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Herkes bir PlayStation’ı olsun ister, Xbox’ı olsun ister. Herkesin de alabileceği şeyler değil elbette, Türkiye fiyatlarında. Akıllı telefon sayısı 70-80 milyonlara geldi yanılmıyorsam. Hemen hemen her eve girmiş oldu. Bir şekilde çok ucuz tabletler üretildi, insanlara ulaştı. Milli Eğitim’in bir dönem kampanyası vardı, okullara ulaştırmaya çalıştı. Bizim zamanımızda evde televizyon olup olmadığıydı teknolojiyle ilişkimiz.

Şimdi bilgisayarın var mı? Tabletin var mı? Akıllı telefonun var mı? O da yetmez güzel bir oyun konsolun var mı? Biz evimize çamaşır, bulaşık makinesi geldiğini hatırlıyoruz. Büyük olay. Şimdi bulaşık, çamaşır makinesi değil başka şeyler. Ülkenin gelir düzeyi arttıkça aradaki mesafeyi kapatmaya çalışacaksınız. Mesafeyi kapattıkça yeni teknolojik ilerlemeler olacak. Sanırım burada püf nokta bizim ortaya teknoloji ürünü koymamız. Onların Türkiye piyasasından dünyaya yayılması ve Türkiye piyasasında erişilebilir olmasını sağlayabilir. Çocukların teknolojiye ilerleyecekleri, gelişecekleri bir alan olarak bakmaları lazım.”

Bilal Erdoğan, “Cep telefonunuzda hangi uygulamalar var?” sorusu ise şöyle cevapladı:

“Mesajlaşma uygulaması olarak Bip ve Signal var. WhatsApp kullanmıyorum, herkeste olduğu için sizi ulaşılabilir kılıyor. Hala SMS kullanıyorum. Google’ın çeviri uygulamasını kullanıyorum. Japonya’ya gittiğiniz zaman direkt resimden çeviriyor. Yemek tarifi programı var. Airbnb var, birkaç kere yurt dışına gittiğimde kullanmıştım. Dualingo var, Fransızca ve İtalyancamı unutmamak için. E-nabız uygulaması var. Müzik için Fizy kullanıyorum. İstegelsin var salgın zamanında indirmiştim.”

PlayStation 5’in Türkiye fiyatı 8299 lira olarak açıklanmıştı.