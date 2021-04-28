Birçok Avrupa ülkesinin aylardır uyguladığı tam kapanma dönemi Türkiye’de de başlayacak. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yasak sırasında marketlerin hangi günler açık olduğu merak ediliyor. Peki, hangi marketler hafta sonu açık olacak?

Şok, A101, Bim, Migros tam kapanmada açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesinde yer alan ifadeler şöyle:

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

A101, Şok, Bim, Migros gibi yerler zincir market olduğu için pazar günleri müşterilerine hizmet veremeyecek.

Tam kapanmada çalışanlara işverenlere destek verilecek mi?