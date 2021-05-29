ABD Başkanı Biden’den antisemitik saldırılara ilişkin açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı bir açıklama yaparak ülkede artan antisemitik saldırılara dikkati çekti.

Son birkaç haftadır artan saldırıların “kabul edilemez” ve “Amerikan değerlerine aykırı” olduğuna işaret eden Biden, hiçbir Amerikalının dini değerleri ve inancı sebebiyle tehdit edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarının yaşandığı süreçle birlikte ABD’nin bazı bölgelerinde Yahudilere karşı saldırı ve tehditlerin arttığı bildirilmişti.

Antisemitizm nedir?

Antisemitizm (ayrıca anti-semitizm veya anti-Semitizm olarak bilinir), Yahudi milletine karşı duyulan düşmanlık, nefret, önyargı veya ayrımcılıktır. Bu tür pozisyonlara sahip bir kişiye antisemit denir. Antisemitizm genellikle bir ırkçılık türü olarak kabul edilir.

Antisemit nedir?