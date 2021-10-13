Al Capone’un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı

Hafta sonu boyunca California eyaletindeki Sacramento kentinde devam eden açık artırmada 174 eşyanın satıldığı açıklandı.

Bunların arasında fotoğraflar, silahlar, mücevherler ve mobilyalar da vardı.

Özel bir kulüpte bin kişinin katılımıyla düzenlenen müzayedede Capone’un en sevdiği silahı 850 bin dolara alıcı buldu.

Chicago Tribune gazetesine göre bu tabanca, 20. yüzyılda yapılmış bir ateşli silaha ödenen en yüksek paraya satıldı.