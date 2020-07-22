Nobel Ödül Töreni Yapılmayacak

Nobel Ödül Töreni, 1956’dan bu yana ilk kez bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenmeyecek. Her yıl aralık ayının ikinci haftasında İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen Nobel Ödül Töreni iptal edildi.

Nobel Vakfı yaptığı açıklamada ödül sahiplerinin açıklanacağını fakat ödül takdiminin değişik yollarla yapılacağını duyurdu. Kazananların kendi ülkesinde ya da ülkelerinin elçiliklerinde ödülü alması gibi formüller üzerinde durulduğu kaydedildi.

Vakıf Başkanı Lars Heikensten, “Bu, herkesin bazı tavizlerde bulunması ve tamamen yeni olan şartlara adapte olması gereken özel bir yıl” açıklamasını yaptı.

1. ve 2. Dünya Savaşları dönemlerinde yapılmayan ödül töreni 1956 yılında da Sovyetler Birliği’nin Macaristan’daki varlığını protesto amacıyla iptal edilmişti. Törenler 2018’de ise Nobel Edebiyat Ödülü veren İsveç Akademisi üyesi şair Katarina Frostenson’un kocası Jean-Claude Arnault’un cinsel saldırı ve bilgi sızdırma suçlarını işlemesi nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü’nün verilmesi ertelenmişti.