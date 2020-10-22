Son Dakika: Büyükçekmece’de Eğitim Uçağı Düştü
İstanbul'da özel bir firmaya ait eğitim uçağı Büyükçekmece gölü yakınlarında boş araziye düştü. / Son Dakika...
Alınan bilgilere göre olay yerine çok sayıda sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Düşen uçağın özel bir şirkete ait eğitim uçağı olduğu bildirildi.
Büyükçekmece’de boş araziye düşen uçak için bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Burun kısmı toprağa gömülen uçak ekipler tarafından çıkarıldı.
Kazada pilotun yaralandığı öğrenildi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada pilotun yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.
Valilik açıklaması şöyle;
“İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı’ndan bugün saat 10.56’da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düşmüştür. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N. yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir.”