Son Dakika: Büyükçekmece’de Eğitim Uçağı Düştü

Alınan bilgilere göre olay yerine çok sayıda sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Düşen uçağın özel bir şirkete ait eğitim uçağı olduğu bildirildi.

Büyükçekmece’de boş araziye düşen uçak için bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Burun kısmı toprağa gömülen uçak ekipler tarafından çıkarıldı.

Kazada pilotun yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada pilotun yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Valilik açıklaması şöyle;