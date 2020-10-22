Mars Yolculuğu İçin Tarih Verdi

Özel uzay şirketi SpaceX Mars misyonu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirketin sahibi Elon Musk, Starship gezegenler arası taşıma sisteminin ilk Mars yolculuğuna 2024’te çıkabileceğini söyledi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, SpaceX’in Starship uzay aracının ilk Mars görevi insansız olacak. Şirket Starship’i 2021 yılı itibarıyla uzaya taşımayı, 2022 yılında insansız, 2023’te ise insanlı Ay görevlerine çıkmayı hedefliyor.