Türkiye

Cübbeli Ahmet kalp krizi geçirdi

Gerçek adı Ahmet Mahmut Ünlü olan Cübbeli Ahmet kalp krizi geçirdi. Ünlü'ye anjiyo yapılacağı bildirildi.

NationalTurk26/03/2024
114 Bir dakikadan az
Cübbeli Ahmet kalp krizi geçirdi
Cübbeli Ahmet kalp krizi geçirdi
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Cübbeli Ahmet’in Ramazan programları iptal edilirken kalp krizi geçirdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü’ye anjiyo işlemi yapılacak.

Lalegül TV’den yapılan açıklamada “Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti’ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor. İnşâallâh Bedir Ehli’ni Tefsîr Hânesi’nden terâvîhden sonra saat 22.15’te okuyacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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NationalTurk26/03/2024
114 Bir dakikadan az
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