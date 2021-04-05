A101 aktüel | A101 online alışveriş

Türkiye’nin önemli zincir marketlerinden biri olan A101 kaliteli ürünleri, müşteriyle buluşturmayı amaçlayan yapısı ve fırsat ürünleriyle müşterilerin dikkatini çekiyor. Pandemiyle birlikte milyonlarca kişinin alışveriş alışkanlığı da köklü bir değişim gösterdi. Türkiye’de pek çok kişi koronavirüs salgını sebebiyle online market alışverişi yapmaya başladı. A101, 81 ildeki mağazalarının yanı sıra online alışverişle de müşterilerine hizmet sunuyor.

A101 kimin?

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş, indirim marketi pazarına 28 Mart 2008’de giriş yaptı. Kısa sürede hızla büyüyen A101’in 81 ilin tüm ilçelerinde mağazaları bulunuyor. Türkiye’nin en büyük 15 şirketinden biri olan A101, ortaklık yapısı itibarıyla %79,21 oran ile Aydın Ailesi’ne aittir.

A101 hangi illerde var?

A101’in 81 ildin her ilçesinde mağazası bulunuyor. 2020 yılı sonu itibariyle A101 10.001 mağazaya ulaştı.

A101 online sipariş ver

Koronavirüs salgınıyla birlikte online alışveriş sistemine geçen mağaza zincirlerinden biri de A101 oldu. A101 web sitesi ve uygulaması üzerinden online alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Arzu ederseniz temassız teslimat seçeneğinden de faydalanabilirsiniz. A101 uygulamasını ücretsiz olarak uyulama mağazalarından indirebilirsiniz.

A101 aktüel ürünler

İndirim marketleri konseptiyle hizmet veren A101, her hafta Perşembe günü aktüel ürünler kataloğu yayımlıyor. Kimi zaman bahçe kimi zaman okul konseptiyle belirlenen ürünler müşterilere son derece uygun rakamlara sunuluyor. Aktüel ürün kataloğuna A101 web sitesinden hızla ulaşabilirsiniz.

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