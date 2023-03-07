BKCoin’e Müdahale: Ponzi mi?

Avustralya’da faiz 11 yılın en yüksek seviyesinde olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Miami merkezli kripto hedge fonu BKCoin ve kurucusu Kevin Kang hakkındaki davaya müdahale etti. SEC, BKCoin ve Kang’ın yatırımcıların fonlarının kripto ticareti için kullanılması ve ayrı yönetilen hesaplarda tutulmasına söz verdiğini iddia ediyor.

BKCoin ve Kevin Kang Hakkındaki SEC Davasının Detayları

SEC, BKCoin ve Kang’ın 50’den fazla yatırımcıdan toplam 100 milyon dolarlık fonlarının bir kısmını “Ponzi benzeri ödemeler” yapmak ve kişisel kullanım için kullanmakla suçluyor. Ayrıca yatırımcılara BKCoin’in SEC’in asla gerçekleşmediğini söylediği “en iyi dört denetçi” tarafından denetlendiğini söylediği iddia edildi. SEC’e göre Kang, yatırımcıların fonlarını karıştırmak ve diğer yatırımcılara ödeme yapmak için en az 3,6 milyon dolar harcadı.

SEC’in BKCoin ve Kang Hakkındaki Yaptırımları

SEC, BKCoin ve Kang’a karşı kalıcı ihtiyati tedbir kararlarının yanı sıra tasfiye, önyargı faizi ve hukuki ceza istiyor. SEC ayrıca, BKCoin’in yatırımcı fonlarından 12 milyon dolar aldığı iddia edilen Bison Digital LLC’den tasfiye talebinde bulunuyor. Ayrıca, SEC, Kang’ın yatırımcıların fonlarından en az 371.000 doları tatiller, spor etkinlikleri için biletler ve New York’taki dairesinin kirası dahil olmak üzere kişisel kullanımı için zimmete geçirdiğini de iddia ediyor.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

