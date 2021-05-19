Hadi Özışık kovuldu

Organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen Sedat Peker’in dün gece Twitter’da gazeteci Hadi Özışık’la olan ses kaydını yayınlamasının ardından tepki toplayan internethaber’in kurucusu Özışık’ın tv100’de yayınlanan “Sağlı Sollu” programındaki görevi sonlandırıldı. Habertürk TV’nin de Özışık’ın yorumculuk görevine son verdiği belirtildi.

Medyakoridoru’nun edindiği bilgiye göre, kararın bu sabah tebliğ edildiğini ve Özışık’ın yakın çevresiyle de durumu paylaştığı belirtildi.

Özışık’ın Habertürk TV’deki yorumculuk görevine de son verildiği bildirildi.

Odatv’nin edindiği bilgilere göre ise Özışık’ın görevine son verilmediği, başlayan soruşturma sonlanana kadar ekrana çıkmama kararı aldığı aldığı öne sürüldü.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile hakkında arama kararı bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker arasında arabulucu olduğu iddiasını, “Mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadesiyle yalanlayan gazeteci Hadi Özışık, Peker’in “Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim” diyerek söz konusu görüşme kaydını yayınlamasının ardından özür dilemişti.

Moderatörlüğünü Ahu Özyurt’un üstlendiği programda, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Hadi Özışık ve Metin Özkan yorumcu olarak yer alıyordu.

Öte yandan Peker’in görüşme kaydını ifşa etmesinin ardından TV100 ve HaberTürk’teki programlarına son verilen Hadi Özışık’ın ardından Mücahit Ören’e ait İhlas Gazetecilik bünyesinde yayımlanan Türkiye gazetesi, Süleyman Özışık’ın yazılarına da son verdi.