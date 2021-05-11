Mübariz Mansimov: Mehmet Ağar’ın Ricasıyla Pensilvanya’ya Gittik

Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü gazetesindeki köşesinde FETÖ’nün Rusya imamı Ahmet Hamdi Vural ve İhsan Kalkavan ile bağlantılı olduğu, örgütün Rusya’daki ‘Atlantik’ okulunu finanse ettiği ve Gülen’i ziyarete gittiği iddiasıyla hakkında FETÖ davası açılan Mübariz Gurbanoğlu’nun savunmasındaki Mehmet Ağar iddialarına dikkati çekti.

İsmail Saymaz’ın iddialarına göre 2006’da tersane sahibi olduğu için armatör İhsan Kalkavan ile tanıştığını, Erdoğan’la da kendisini Kalkavan’ın tanıştırdığını ifadesinde anlatan Gurbanoğlu’nun Gülen’i iki kez ziyaret ettiğini kabul ettiği ve ilk temasın 2007 yılında Erdoğan’ın New York temasları sırasında gerçekleştiği belirtiliyor.

Saymaz, Gurbanoğlu’nun savunmasındaki şu ifadeleri aktardı:

“Devlet tarafından davet edildiğim için (New York’a) hayır demedim. Uçağımda 13 kişi uçtuk. FETÖ’yü ilk orada duydum. ‘Herkes gidecek’ dediler. ‘İçkiliyim, gelmeyeyim’ dedim, bastırdılar. (Güleni’i ziyarette) 200’e yakın iş adamı vardı. Bakanlar vardı. Şu an politika ve iş dünyasındaki insanların hepsi orada.”

Gurbanoğlu’nun “Ağar’ın ricasıyla Pensilvanya’ya gittik” ifadesine dikkati çeken Saymaz, yazısının devamında şunları kaydetti:

“Gurbanoğlu, 5 Mart 2021’de evi hapsi tedbiri ile tahliye edildi. Altı gün sonra örgüte yardımdan beş yıl yedi. Gerekçeli kararda, ‘FETÖ elebaşısı ile sempati nedeniyle görüşmüş olabileceği, özel ve sosyal hayatı değerlendirildiğinde irtibatının yardım düzeyinde kaldığı’ belirtiliyor. Gurbanoğlu, ‘Mehmet Ağar’ın ricasıyla Pensilvanya’ya gittik’ dediği halde mahkeme bu iddiayı araştırma gereği hissetmiyor. Belki de bir tuğla çekerse duvarın çökeceğinden korkuyor.”

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