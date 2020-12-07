Netflix’ten The Crown Açıklaması: Uyarıya Gerek Yok

Netflix, tarihi olayları İngiliz kraliyet ailesinin gözünden anlatan ‘The Crown’ (Taç) dizisine ‘kurgu uyarısı’ koyma talebini kabul etmedi. İngiliz medyasındaki haberlere göre Netflix, The Crown’ı her zaman bir drama olarak sunduğunu, izleyicilerin bunun tarihi olaylara dayanan bir kurgu olduğunu anladıklarından emin olduklarına dair bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Sonuç olarak, ihtar ekleme planımız yok ve buna ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz” denildi.

Britanya Kültür Bakanı Oliver Dowden’ın başını çektiği birçok kişi dizinin izleyicilere İngiliz kraliyet ailesi hakkında yanlış ve zarar verici izlenim bırakabileceği yönünde eleştirilerde bulunuyor.

Dizide Prenses Margaret’i canlandıran Helena Bonham-Carter da Netflix’in diziye kurgu uyarısı koymasının ‘ahlaki bir sorumluluk’ olduğunu söylemişti.