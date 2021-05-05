Aboubakar’ın sözleşmesi belli oldu

Ortaya atılan iddialar nedeniyle başkan Ahmet Nur Çebi, Kamerunlu futbolcu Aboubakar’a “Böyle bir durum varsa, sen hiç dert etme. Ben senin 30 maç koşulunu 35’e çıkartırım, sorun değil. Kafan rahat olsun. Biz sana hakkını veririz. Yeni sezonda koşulları iyileştiririz” dedi.

4 maçta 1 maç daha oynarsa

Aboubakar ile sezon başında yapılan anlaşmaya göre 30 maça çıkması halinde kontratı otomatikman 1 yıl uzuyor. Yıllık 1.5 milyon Euro alan Aboubakar, siyah beyazlı kulüpten ayrılmak isterse 7.5 milyon Euro getirip, bonservisini alma hakkına sahip. Oyuncu, kronik sakatlığından ötürü maç kaçırması halinde de oynamadığı her maç için 40 bin Euro ceza ödemeyi kabul etti.

Beşiktaş JK ile Aboubakar arasında yapılan sözleşmeye göre Ziraat Türkiye Kupası finali dahil, kalan son 4 maçta Aboubakar 1 maç daha oynarsa sözleşme uzayacak.

Kaynak: Ajansspor