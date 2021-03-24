ABD Rusya Gerilimi Nereye Gidiyor?

Amerika’yla Rusya arasındaki gerilim Başkan Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in son açıklamalarıyla daha da artmış durumda. Amerika istihbarat raporlarına göre Rusya 2020 seçimlerine müdahale etti ve Cumhurbakanı Vladimir Putin, Başkan Joe Biden’a seçim sürecinde zarar vermek amacıyla operasyonlar yapılması için emir verdi. Joe Biden da Putin’i ‘katil’ olarak niteledi ve ‘bedelini ödeyecek’ dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Ruslar yaptıklarından sorumlu tutulacak. Bu konuda yakında açıklama yapacağız” diye konuştu.

Rus muhalif lider Alexey Navalny’nin zehirlenmesine karşılık Amerika, Rusya’ya ihraç ürünlerine yaptırımları daha da sıkılaştırdı. Seçimle bağlantılı olarak da daha fazla yaptırım bekleniyor. Bu arada Moskova da Washington’daki büyükelçisini geri çağırdı.

Düşünce kuruluşu Rand Corporation’dan William Courtney, “Bir Amerikan Başkanının önemli bir rakip ülkenin lideri için katil demesi, ender görülen bir durum. Bazen büyükelçiler hakaret nedeniyle geri çağrılabiliyor. Biden yönetimi de Solarwinds siber saldırısıyla bağlantılı olarak daha fazla yaptırımdan söz ediyor. Her iki konu da karar verirken dikkate alınabilecek faktörler” diyor.

Amerikan istihbarat raporlarına göre Rusya, Biden’la ilgili yanlış iddialar yaydı. Bunu yaparken de Ukrayna’daki işbirlikçileriyle birlikte eski Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani’yi kullandı. Bu tür kirli bilgi yayma kampanyalarının Amerikan toplumunda kutuplaşmayı arttırmak için devam etmesi bekleniyor.

Wilson Center düşünce kuruluşundan Nina Jankowicsz, “Siyah Hayatlar Önemlidir, kürtaj ya da silah kullanma hakları. Bunlar hep rakiplerimizin kullandığı konular. Bunları Amerikalılar’ın birbirlerine düşmesi ve demokratik sisteme güveni azaltmak için kullanıyorlar” diyor.

Amerika’nın sahip olduğu askeri güç avantajı nedeniyle Washington’un rakipleri siber saldırılara ve yanlış bilgi kampanyalarına yönelmişe benziyor.

Batılı müttefiklerle birlikte çalışarak Amerika yaptırımlar, vize ve o ülkelerdeki yetkilileri hedef alan bankacılık kısıtlamalarıyla karşılık verebilir.

American Entreprise Enstitüsü’nden Elisabeth Braw, “Eğer bizim içişlerimize karışırsanız sizin banka hesaplarınızı dondururuz ve bunun hangi banka hesapları olduğunu da önceden belirtmeyiz. Bu seçeceğimiz herhangi bir kişi olabilir. Liberal demokrasiler olarak avantajımızı kullanıyoruz” diyor.

Yönetim, cezalandırıcı önlemlerin gelmek üzere olduğunu belirtirken iklim değişikliği, İran’la nükleer müzakereler ve silah kontrolu gibi konularda Rusya’yla işbirliği alanları olduğunu da kaydediyor.