Almanya Ukrayna’ya 14 “Leopard” Tank Verecek

Artık resmiyet kazandı: Almanya, Ukrayna’ya 14 adet Leopard 2 A6 ana muharebe tankı tedarik ediyor.

Ayrıca, federal hükümet diğer eyaletlere kendi “Leopard” tanklarını tedarik etme izni de verdi.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit’in açıkladığı gibi, Şansölye Olaf Scholz (SPD) bunu federal kabinede duyurdu.

“Yakın uluslararası koordinasyon içinde hareket ediyoruz”

Olaf Scholz açıklamasında “Karar, Ukrayna’yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme şeklindeki çizgimizi ifade ediyor. Yakın uluslararası koordinasyon içinde hareket ediyoruz” dedi.

Hükümet sözcüsü Hebestreit amacın iki tank taburunu “Leopard 2” tanklarıyla hızlı bir şekilde bir araya getirmek olduğunu söyledi. İlk adımda, Almanya 14 “Leopard 2 A6” sağlayacak.

Ukraynalı askerlere tanklarla ilgili eğitim verilecek. Pakette mühimmat, lojistik ve sistemlerin bakımı da yer aldı.

Federal hükümet ortak ülkelere onay vermek istiyor

Bir üretim ülkesi olarak Almanya, “Leopard” teslimatı konusunda kilit bir rol oynuyor. Silahlar diğer ülkelere satılırsa, nihai kullanım maddeleri her zaman sözleşmelere dahil edilir. Bu, federal hükümetin üçüncü ülkelere transferi kabul etmesi gerektiğini şart koşuyor.

Spesifik olarak Scholz, Polonya hükümetinin resmi ihracat başvurusu nedeniyle baskı altındaydı. Polonya, ana muharebe tanklarının temini konusundaki tartışmada uzun süredir Almanya’ya baskı uyguluyor. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna’ya 14 “Leopard” muharebe tankı verileceğini açıklamıştı. Federal hükümetin Polonya’nın ihracat başvurusunu onaylayacağı artık açık.

“Leopard” tankına sahip 14 Avrupa ülkesinden Polonya’nın yanı sıra Finlandiya ve Hollanda da ana muharebe tankı tedarik etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Çekya Başbakanı Petr Fiala dpa haber ajansına verdiği demeçte, “Artık ‘Leoparları’ göndermek mümkün değil çünkü bu tanklara güvenliğimiz için ihtiyacımız var” dedi.

ABD tanklarıyla ilgili açıklama bekleniyor

ABD tank planlarının da gün içinde daha somut hale gelmesi bekleniyor. ABD medyasına göre, Biden hükümeti Ukrayna’ya yaklaşık 30 “Abrams” tankı sağlamak istiyor.

Washington Post’a göre, Abrams tanklarının savaşta harekete geçmesi yıllar değilse bile aylar alabilir. Gazeteye göre, Rusya’nın taarruzu veya Ukrayna’nın Rusya’nın elindeki bölgeleri geri almak için bir karşı taarruzu beklendiği ilkbaharda araçların Ukrayna’ya varması pek olası değil. Şimdiye kadar ABD, pratik nedenlerle bir “Abrams” konuşlandırmasını mantıklı bulmadığını vurgulamıştı.

Ukrayna uzun zamandır ana muharebe tankları talep ediyor

Ukrayna aylardır Rus saldırganlarla savaşmak için batı tarzı ana muharebe tankları talep ediyor. Federal hükümete yapılan ilk resmi talep, geçen yıl Mart ayının başında savaşın başlamasından sadece bir hafta sonra gelmişti.

Doğu Ukrayna’daki cephe hattı haftalardır neredeyse hiç hareket etmedi. Ukrayna, muharebe tanklarıyla şimdi saldırıya geri dönmeyi ve daha fazla bölgeyi yeniden ele geçirmeyi umuyor.

Putin’in sırdaşı Viktor Medvedchuk geri döndü

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

