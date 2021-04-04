BluTv çocuk dizisi var mı? Masal Şatosu: Peri Hırsızı ne zaman başlıyor?

Dijital televizyon platformlarından olan BluTV onlarca içeriğiyle 7’den 77’ye pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Çocukları için kaliteli yapımlar arayanlar BluTV’nin çocuklara uygun yapımlarının olup olmadığını araştırıyor.

BluTv çocuk dizisi var mı? Masal Şatosu: Peri Hırsızı ne zaman başlıyor?

BluTV’de çocuklara uygun pek çok yapım bulunuyor. Uzun yıllardır çocuklara yönelik diziler konusunda ciddi bir boşluk yaşanıyor. Kaliteli ve çocuklara uygun bir dizi BluTV’de yayımlanacak. 2019 yılında sinamalarda gösterime giren Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin dizini Masal Şatosu: Peri Hırsızı kısa bir süre sonra BluTV’de yayımlanacak.

NETD, DMC, WOVIE, RETROPRPO ortak yapımı “Masal Şatosu: Peri Hırsızı”nın hikâyesi Başak Gülsoy’un, senaryosu Özgür Akbaş’ın imzasını taşıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Burak Kuka üstleniyor.

8 bölümlük dizinin kadrosunda Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Gülse Göçer, Ali Magnitou, Berkan Hamedi yer alıyor.

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