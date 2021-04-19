Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Tazminata ‘gizli bilgi’ engeli

İşçilerin sosyal medya paylaşımları, işverene bildirdikleri bir durumun aksini kanıtlar nitelikte olabiliyor. Örneğin, işyerinden hasta olduğu için izin alan bir çalışan izinli olduğu gün mesai saatlerine denk gelen bir zaman diliminde “Hava harika, gel de Kilyos’un keyfini çıkarma” ya da “Bodrum’da kahve keyfi” gibi paylaşımlar yapar ve bir de konumunu da içeren fotoğraf eklerse tazminatsız olarak işten çıkarılabiliyor. Bu tür paylaşımlar işçinin işvereninin güvenini kötüye kullandığının, doğruluk ve bağlılığa uymadığının kanıtı olarak görülüyor.