Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Tazminata ‘gizli bilgi’ engeli

Çalışanların sosyal medya kullanımı kimi zaman şirketin hedefleri ile ortak zemine oturduğunda desteklenirken, kimi zaman da şirket çıkarlarına zarar verici bir hal alabiliyor.
Şirket tarafından beklenen bu menfaatlere karşın birtakım riskler de doğabiliyor. Sosyal medya kullanımda çalışanın şirket aleyhine doğurabileceği başlıca risk şirketin gizli bilgilerini ortaya çıkarması ve şirketin güvenliğini ihlal etmesidir.
Verimlilik düşerse
Bu risklerin çoğu hakkında yargı net bir şekilde çalışanın sadakat borcunu ihlal ettiğini, iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshedilebileceğini ve işverenin başkaca bir zararı doğmuşsa bu zararı işçiden tazmin edebileceğini ifade ediyor.
Tatil amaçlı rapor fesih nedeni
Yargıtay’ın yakın tarihli bir kararında, işçinin 2’şer gün şeklinde ardışık tarihlerde istirahat raporu alması, aynı işyerinde çalışan bir diğer işçi ile aynı tarihlerde aynı hastane ve aynı doktordan aynı teşhis ile istirahat raporu almaları, işçinin raporlu olduğu tarihte sosyal medyada diğer şirket çalışanı-nın, sosyal medya hesabında; “Karadeniz turu başlasın, biz yaşayalım siz dedikodusunu yaparsınız” yazısını paylaşması, paylaşımın altına da “… birlikte Bolu Abant yolunda” notunu düşmesi derhal fesih nedeni sayılmıştır.
KONUM PAYLAŞMAK ALEYHTE DELİL OLUR MU?
Sosyal medya hesapları üzerinden kişinin nerede olduğunu gösteren konum ve fotoğraf paylaşımları sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu noktada, çalışanların özellikle iş saatleri içinde kişisel sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar, kendileri aleyhine delil oluşturabiliyor. İş Kanunu uyarınca iş sözleşmesinin feshini gerektiren her türlü neden, sosyal medya üzerinden gerçekleşmişse de fesih nedenidir.
Yargıtay da sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların feshe neden oluşturabileceğini açıkça kabul etmiştir.
Bu durumdaki bir işçinin iş sözleşmesi feshedildiğinde herhangi bir tazminat alması da söz konusu değildir.
İşveren ispata mecbur mu?
Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen bir işçi, önce arabulucuya başvurmak şartıyla iş mahkemesine başvurabilir. Böyle bir durumda, fesih nedeni olarak gösterilen sosyal medya paylaşımının mahkemece iş sözleşmesinin feshini gerektiren bir neden olup olmadığının tespitine gidilecektir.
Şayet mahkeme söz konusu durumun haklı bir fesih nedeni oluşturmadığına hükmederse, iş güvencesi kapsamındaki işçinin işe iadesi söz konusu olacaktır. Sözün özü, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar konusunda hassas davranmak ve özellikle çalışma saatleri içinde akıllı telefonlardaki sosyal medya hesaplarından mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor.