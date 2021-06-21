TOTAL Satışı: “Üzgünüm Ama Sedat Peker Haklı Çıktı”

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker’in Total’in satılmasına ilişkin iddialarını kaynakların doğrulandığını iddia etti.

Barış Terkoğlu, “Başından söyleyeyim, Peker’in anlattıklarını kaynaklar doğruladılar. OYAK kulislerine göre Cihat Yaycı, Total’in alınış sürecine itiraz etti. Ve satışın görüşüldüğü yönetim kurulu toplantısını terk etti” dedi ve ekledi: “Komutan Adnan Özbal, Yaycı’dan satışa onay vermesini istedi. Yapacak bir şeyin kalmadığını düşünen Yaycı, Milli Savunma Bakanı’nın görüşünün de bu yönde olduğunu görünce satışa onay verdi” ifadelerini kullandı.

Terkoğlu’nun yazısına göre; OYAK’ın, “fahiş fiyatla” Demirören’den aldığı Total’e ilişkin Sedat Peker’in iddiasını kaynaklar doğruladı.

Satın almanın görüşüldüğü toplantının tanıklarına göre, Deniz Kuvvetleri adına katılan Cihat Yaycı, “Pazar payı küçük, 4 yılda birçok bayisini kaybetmiş” diyerek itiraz etti. Yaycı, OYAK yönetiminin yetki aşımı yaptığını da belirterek toplantıyı terk etti. “Yukarıdan gelen” uyarının ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanı devreye girdi. Komutanın “Sen benim adıma oradasın” sözlerinin ardından Yaycı, satışa onay vermek zorunda kaldı.

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