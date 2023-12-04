Son Dakika! Mudanya’da Deprem: Marmara Sallandı

Marmara bölgesinin tamamına yakınında hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkezinin Bursa’nın Mudanya ilçesi açıkları, Gemlik körfezi olduğunu duyurdu.

İstanbul’da birkaç saniye süren bir sarsıntı hissedildi. Depremin İstanbul ve Marmara’nın doğusundaki şehirlerde de hissedildiği bildiriliyor.

Sosyal medya kullanıcıları depremin Tekirdağ ve Çanakkale’de de hissedildiğini yazdı.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Gemlik Körfezi, büyüklüğü ise 5.1 olarak kaydedildi.

AFAD’a göre depremin derinliği ise 8.98 km.

Aynı yerde saat 10.45’te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Mudanya Kumkaya, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı. Kandilli’ye göre depremin derinliği ise 5.4 km olarak ifade edildi.

Mudanya Depremi: Bakan Yerlikaya’dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Marmara Denizi Gemlik açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da da hissesilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul’da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül de “Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor” şeklinde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

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