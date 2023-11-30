Ortadoğu

Kudüs’te Sivillere Saldırıyı Hamas Üstlendi: 3 Ölü

Bu sabah Kudüs'te otobüs durağında düzenlenen ve 3 İsraillinin öldüğü saldırıyı Hamas üstlendi.

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Kudüs'te Sivillere Saldırıyı Hamas Üstlendi: 3 Ölü

Hamas, 3 İsraillinin öldüğü, 3’ünün de ağır yaralandığı silahlı saldırının faillerinin Hamas’a mensup iki kardeş olduğunu duyurdu.

Örgütün Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, saldırganların Doğu Kudüs’teki Suvar Bahir beldesinden Murad Nemr (30), İbrahim Nemr (38) olduğu belirtilerek “İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği katliamlar, Cenin’de öldürdüğü çocuklar, Filistinli esirlere karşı ihlaller ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılar, insanların burada ibadet etmesine getirdiği engellere karşılık yapıldı” denildi.

İsrail Devlet Televizyonu, saldırganların geçmişte tutuklandığını iddia etti.

Saldırıyı düzenleyen iki şüphelinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıklayan İsrail polisi, olayda 3 İsraillinin öldürüldüğünü, 3’ü ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Bu arada birçok haber ajansının haberine göre Hamas, “direnişin tırmanması” çağrısında bulundu.

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