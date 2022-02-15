Rusya, Ukrayna sınırından bazı birliklerini çektiğini açıkladı

Son Dakika: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında ki bazı askeri birliklerini geri çektiğini açıkladı

Sınırdan kaç askerin ayrıldığını belirtilmezken bu hamlenin gerginliği azaltıp azaltmayacağı henüz belli değil.

Konuyla ilgili açıklama yapan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, “Bir dizi muharebe eğitim tatbikatı planlandığı gibi yürütüldü” dedi.

20 Şubat’ta sona erecek Rusya-Belarus ortak tatbikatı gibi bazı büyük tatbikatlar ise hala devam ediyor.

Rusya’nın açıklamasının ardından bir İngiliz hükümet kaynağı, geri çekilmenin ölçeğini görmeyi beklediğini ve bu çekilmenin anlamlı olması için işgal kabiliyinde bir fark yaratması gerektiğini söyledi.

Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, “Bugün, Batı’nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek” dedi.