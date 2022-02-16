Alaattin Çakıcı’nın yeğeni silahlı saldırıda vuruldu

Dün akşam saat 20.30’da Zeytinburnu Cevizlibağ’da meydana geldiği öğrenilen saldırıda otomobilinde seyir halinde olan Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara, silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Adem Çakıcı sağ bacağından yaralandı. Olayın ardından Çakıcı’nın kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi’ne gitti.

Adem Çakıcı’nın ilk ifadesinde, kendisine silahla saldıranları tanımadığını söylediği belirtildi. Elde edilen diğer bilgilere göre; Adem Çakıcı’nın, bundan bir süre önce Beşiktaş Fulya’da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı iddia edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

ALATTİN ÇAKICI’NIN AVUKATINDAN CAN SEVİNÇ’TEN AÇIKLAMA

Olaydan sonra Alaattin Çakıcı’nın avukatı Can Sevinç bir açıklama yaptı. FETÖ firarisi Emre Uslu’nun Twitter hesabından olayla ilgili olarak yaptığı “Sarallar’ın Falyalı’nın intikamını alma çabası” yorumu üzerine Uslu’ya “Sen devletine ve milletine ihanet etmiş bir vatan haini şerefsizsin!” diye seslenen Sevinç, şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü twitinde diyorsun ki “Sarallar’ın Falyalı’nın intikamını alma çabası”

Alaattin Çakıcı ile Adem Çakıcı akrabadır fakat 2017 yılında Alaattin Çakıcı hapishanedeyken Adem Çakıcı’nın vurulması olayını senin gibi Fetö’cü artıklarının basındaki, emniyetteki ve adli mercilerdeki deşifre olmamış tetikçileri 2021 yılında Alaattin Çakıcı’ya 17 yıl ceza verilmesini sağladı. Mahkeme süreci şu an Yargıtay’da devam etmektedir. Alaattin Çakıcı ile Adem Çakıcı’nın soyadı dışında hiçbir bağlantısı yoktur ve bunu tüm emniyet birimleri de bilmektedir.

Bir aydan daha fazla süredir Fetö’cü ve onlarla işbirliği yapan muhalefet ve onların adına yazan çizen herkes sürekli olarak Alaattin Çakıcı adını gündeme getirmektedir. Vatan haini şerefsiz, sosyal medya arşivine gir ve günlerce 2017’deki Adem Çakıcı’nın Suadiye Otel’de vurulmasını nasıl gündeme getirdiğinizi, Alaattin Çakıcı’nın ifadesi dahi alınmadan hukuka aykırı şekilde 17 yıl ceza almasını ne şekilde sağladınızı gör. Vatana ihanet edenin aile yapısından da şüphe edilir. Siz neyin peşindesiniz?

Sarallar’dan bahsediyorsunuz. Sarallar ile Alaattin Çakıcı’nın arasında bir sorun söz konusuysa hangi tarafta adamlık varsa diğerini bulur.

Adem Çakıcı’nın bugün vurulmasını, yeğeni diyerek ve birilerine bağlamak onları da ucuzlatmaktan başka bir işe yaramaz.Siz bu şekilde müptezel gibi davranıp neden ortalığı bulandırıyorsunuz?

Kimin kiminle hesabı varsa adam olan işini görür!”

Adem Çakıcı 29 Aralık 2017 yılında, Kadıköy’de bulunan bir otelin restoranda yan masadan kalkıp yanlarına gelen iki kişiden biri tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu. Adem Çakıcı’yı vuran şüpheliler, olaydan sonra otelden çıkarak, gri renkli bir otomobile binip kaçmıştı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Adem Çakıcı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Polisin yaptığı araştırma sonucunda, Adem Çakıcı’nın vurulma olayına karıştığı belirlenen şüpheliler A.H.B, O.O. ve F.Ç. çıkarıldıkları Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.