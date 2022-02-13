Bakırköy’de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı 4 yaralı var

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki bir oto galerici önünde gece saat 01.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmada taraflar birbirine silah ile ateş açtı. İki grup arasındaki silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan Şenlikköy Mahallesi sakinleri polise haber verdi. Çatışmanın yaşandığı sokak polis tarafından kapatılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİLLERE ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Çatışmanın olduğu sokak üzerindeki galeri önünde bulunan bir cip ile 4 otomobile çok sayıda merminin isabet ettiği görüldü. Çevredeki görgü tanıklarından bilgi alan polis, iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini de inceleme altına aldı. Polisin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından mermilerin isabet ettiği bir cip ile 7 otomobil çekiciler yardımıyla bulundukları yerden emniyetin otoparkına çekildi.

İlk etapta 2 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalamak için de operasyon başlatıldı.