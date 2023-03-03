En Güzel Phuket Plajları: Top 10

En güzel Phuket Plajları / Tayland adalarının en büyüğü olan Phuket, aynı zamanda en çok ziyaret edilen adalarından biridir. Adanın popülaritesi için Andaman Denizi’nin şeker beyazı kumuna, ağaçlarla çevrili plajlarına ve rakipsiz kristal berraklığında yeşim taşı sularına teşekkür edebilirsiniz.

Phuket’in nefes kesen sahiline serpiştirilmiş 30’dan fazla kumsalla, sevmediğiniz bir yerde sıkışıp kalma konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. İster gürültülü ve eğlenceli bir yer, ister üst düzey lüks bir deneyim ya da gözlerden uzak bir deniz kenarı kaçamağı arıyor olun, Phuket plajları her şeyden biraz sunar.

Rezervasyon yapmadan önce, kasım ve mayıs ayları arasındaki ziyaretinizde en iyi plaj deneyimini yaşayacağınızı unutmayın. Şimdi tek yapmanız gereken bir plaj seçmek. Endişelenmeyin, en güzel Phuket plajları listemiz size yardımcı olacak.

1. Freedom Beach

Uzun kuyruklu bir tekneyle 10 dakikalık kısa bir yolculuk sizi Patong’un koşuşturmacasından Freedom Beach’teki huzurun kalbine götürecek. Phuket’teki en temiz kumsallardan biri olan bu gizli başyapıt, Tayland’ın en güzel noktalarından biri.

Freedom plajı, Tayland’ın turizmin büyüleyici kıyılarını turistlerin gözdesi haline getirmesinden önceki halini hatırlatıyor; sakin plajlar, tertemiz kumlar ve mutlak bir rahatlama atmosferi.

Biraz daha macera arayanlar, plajın kuzey tarafındaki beton merdivenleri tırmanıp suyun altındaki resifleri görebileceğiniz kadar net olan denizin inanılmaz panoramik görüntüsünü izleyebilir.

Plajın güney ucunda ise plajın tek restoranını bulacaksınız.

2. Kata

Ailelerin favorisi olan Kata plajı güzel olduğu kadar sakin. İki kısma ayrılmıştır: Kata Noi (kuzeydeki ikisinden daha küçük, daha az nüfuslu olan) ve Kata Yai (güney ucunda aile otelleri ve dükkanlar bulabileceğiniz daha büyük kısım). Her ikisi de muhteşemdir ve en iyi gün batımı sırasında fotoğraflanan küçük ada Koh Pu’nun pitoresk manzaralarını sunar.

Kata Yai’nin kumlu körfezi, adadaki en iyi yüzme noktalarından biridir ve küçüklerin de yüzebilecekleri güvenli bir yerdir. Onlar güvenli bir şekilde ayaklarınızın dibine kumdan kale yapmakla meşgulken, siz kumsalda bir masajın keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca kayaların etrafında şnorkel yapmak için harika bir yer.

Kata Noi’nin çoğunluğu lüks Katathani Phuket Beach Resort’a ait. Ancak keyfini çıkarabileceğiniz çok sayıda ortak alan vardır. Artı, Kata Yai’den çok daha az kalabalık.

3. Ao Sane Plajı

Bir başka gizli nirvana olan Ao Sane plajına, Nai Harn Plajı’ndaki Nai Harn otelinden arabayla veya yürüyerek ulaşılabilir. Belki de adanın en kayalık plajı olan Ao Sane, aynı zamanda adanın en gizli güzelliklerinden. Bu sahil, gerçek huzurun anlamını bulacağınız yer.

Ao Sane’deki kum, Phuket’teki diğer plajlardan daha serttir. Ayrıca inanılmaz derecede kayalık, bu yüzden voleybol oynamayı planlamayın. Ancak bu pastoral nokta, adada şnorkelli yüzme ve dalış için en iyi yerlerden biri olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, serinlemenize yardımcı olmak için çok ihtiyaç duyulan gölgeyi sağlayan dev ağaçlarla çevrili.

Plajda hiçbir tesis olmadığı için ihtiyaçlarınızı yanınıza almalısınız.

4. Patong Plajı

Phuket’in en uzun plajı olan Patong plajı aynı zamanda en popüler ve kalabalık olanı. İnsanları seyretmek, alışveriş yapmak ve yemek yemek için harika olan bu hareketli plaj, görülmesi gereken yerler arasında.

Patong, bir zamanlar adanın en güzel plajlarından biriydi. Gelişen turizm endüstrisi, her şey dahil oteller, restoranlar ve lüks tatil köyleri hakim olduğunda, daha çok yoğun gece manzarası, neon ışıkları, su aktiviteleri ve çok sayıda cazibe merkezi ile tanınır hale geldi. Kıyıya çarpan dalgaların sakinleştirici sesi artık güçlü müzik ve tiz Jet Ski’lerle bastırılıyor.

5. Karon Beach

Karon kumsalı uzun, geniş ve güzeldir. Patong (kuzeyde) ve Kata (güneyde) arasında sıkışmış, adadaki en uzun üçüncü ve en popüler plajlardan biri. Karon plajı, bu bölgenin meşhur ettiği tipik yumuşak, altın sarısı kuma ve “tatil” diye haykıracak kadar turkuaz denizi ile ünlü.

Patong ve Kata’dan daha sakin olan bu plaj, ziyaretçilerine daha sessiz, daha rahat bir deneyim sunuyor.

Muhteşem bir tatil köyü ve spa mı arıyorsunuz? Le Méridien Phuket Beach Resort, gerçek lüks için tüm gereksinimleri karşılıyor ve sahil kenarında yer alıyor.

6. Paradise Beach

Paradise Beach’te yürümek, bir seyahat dergisinin sayfalarına adım atmaya benzer. Parlak, masmavi deniz, etkileyici bir şekilde temiz bir kıyıyı sararken, dev palmiye ağaçları arka planda eğilip sallanır. Bir halat salıncağı esintiyle hafifçe kayar. Kelimenin tam anlamıyla bir kartpostalda yaşamak gibi.

Kalabalık Patong Plajı’na 10 dakikadan daha kısa mesafede bulunan Paradise, ziyaretçilerine gerçek dünyadan uzaklaşmalarına yardımcı olmak için daha rahat bir ortam sunuyor. Plaj küçük ama iyi korunuyor ve geniş, sonsuz, parlak mavi bir gökyüzüne ve dev granit kayalara sahip. Kıyıdan sadece 100 metre uzaklıkta hayat dolu bir mercan kayalığı var. Bu nokta, bir şnorkelcinin rüyası gibi.

7. Bang Tao Plajı

Restoranlara, mağazalara ve tatil yerlerine olan yakınlığına rağmen, Bang Tao plajı nispeten sessiz ve oldukça temiz. Altı kilometreden fazla uzanan bu altın sahil, Phuket’teki en uzun ikinci kumsaldır. Phuket Uluslararası Havaalanı ile Patong’un neredeyse ortasında yer alır. Kısa bir yürüyüş mesafesinde, bölgenin lüks otelleriyle tam bir tezat oluşturan küçük Cherng Talay köyü yer alıyor.

Plajın kuzey ucunda birkaç yerel balıkçı, güney ucunda ise uygun fiyatlı konaklama tesisleri bulabilirsiniz.

Plajın ortasında, etkileyici (ve devasa) Laguna Holiday Club Phuket Resort var. Kendi oyun alanı ile donatılmıştır ve su sporlarına kolay erişim sunar.

8. Nai Harn Plajı

Bir zamanlar sessiz sakin bir yer olan sevimli Nai Harn’ın popüler bir sahil yeri haline gelmesi uzun sürmedi. Tüy kadar yumuşak kum, sığ sular ve inanılmaz derecede berrak denizi ile turistlerin (ve yerli halkın) bu küçük cennete akın etmesi şaşırtıcı değil. Bununla birlikte, havlunuzu yaymak için rahat bir yer bulmak için kalabalıklarla mücadele etmenize gerek kalmayacak.

Kıyıdan hemen uzaktaki küçük Budist tapınağını kaçırmayın.

9. Banana Beach

Uzun kuyruklu tekneyle (birçoğu yakındaki Rawai plajında ​​mevcuttur) veya araba kiralayarak erişilebilen bu gizli cennet kaçırılmamalıdır. Yemyeşil bir orman tarafından çevrilen bu bozulmamış kumsalın ihtişamı türünün tek örneği. İçinde barındırdığın gergin, stres yüklü omuzlar, ayakların bu tenha harikalar diyarının pürüzsüz kumlarına değdiğinde hemen gevşeyecek.

Muz Kayası plajı olarak da bilinen bu Tayland ütopyası, Koh Hey Adası’nda (diğer adıyla Mercan Adası) bulunur. Teknik olarak Phuket’te değil, bu Tayland cennetini ziyaret edenler için en iyi plaj günübirlik gezi yerlerinden biri.

Banana Beach’te deniz paraşütünden şnorkelli yüzmeye ve kanoya kadar yapacak çok şey bulacaksınız. Phuket’in tüm plajlarında olduğu gibi burada da denize girmek için en iyi (ve en güvenli) zaman Kasım ve Mayıs ayları arasıdır. Bu ayların dışında sörf çok sert ve tehlikeli hale gelir.

Canınız sıkıldığında soğuk bir içecek ve yiyebileceğiniz en taze balık için sahildeki tek restorana uğrayın; balıklar doğrudan tekneden teslim edilir.

10. Railay Beach

Krabi İli’ndeki Railay Plajı’ndaki kadar kadifemsi yumuşaklıkta kum bulmakta zorlanacaksınız. Muhteşem çevresi de onu Tayland’ın en popüler sahil destinasyonlarından biri yapıyor.

Deniz, en güzel mavilerin etkileyici bir gradyanını sunarken, hindistancevizi palmiyeleri mükemmel miktarda gölge sağlar.

Plajların çoğu su severleri ve güneşlenenleri cezbederken, Railay (ve komşusu Phra Nang Cave Beach ) dünyanın her yerinden kaya tırmanışçılarını cezbeder. Bu bölgede başlangıç ​​seviyesinden süper zorluya kadar değişen yaklaşık 1000 tırmanış rotası bulunmakta.

Ayrıca teknik olarak Phuket’te olmayan bu plaj, adanın turistleri tarafından en çok ziyaret edilen plajlardan biridir. Plaja sadece tekneyle erişilebilir. Ao Nang’dan birine atlayabilir ve birçok Phuket sahilinde feribot bileti satın alabilirsiniz.

Michelin Yıldızlı Phuket Restoranı: PRU

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