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Halil Sezai’ye İstenen Ceza Belli Oldu

Tuzla’daki bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Halil Sezai ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç arasında 15 Eylül’de tartışma çıkmıştı.

Meriç, Halil Sezai tarafından darp edildiğini belirterek şikayette bulunmuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri Sezai’yi Kadıköy’deki evinde gözaltına almıştı.

İfadesinden sonra serbest bırakılan şarkıcı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı genişletmesinin ardından ‘silahla kasten yaralama’, ‘hakaret’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarından mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen Halil Sezai, çıkarıldığı hakimlikçe ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanmıştı. Halil Sezai’nin avukatı da tutuklama kararına karşı itirazda bulunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etmişti.