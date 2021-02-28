LeBron James ile Zlatan İbrahimoviç arasında tartışma büyüyor

LeBron James’in bazı siyasi söylemleriyle ilişkin hafta içinde değerlendirmelerde bulunan Zlatan Ibrahimovic’e, Lakerslı James’ten yanıt geldi. “Bulaşmak için yanlış adamım… Ödevimi yapıyorum” dedi.

Los Angeles Lakers’ın NBA yıldızı James Portland Trail Blazers maçın ardından “Günün sonunda, yanlış olan şeyler hakkında sessiz kalmamaya devam edeceğim. Eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, seçmene yapılan sistematik baskı gibi bizim halkımıza karşı olan konular hakkında konuşmaya devam edeceğim. Ben de bu toplumun bir parçasıyım ve yanlış yapılan şeyleri görebiliyorum. Çünkü aynı hatalara maruz kalan okulumda 300 kişiden fazla çocuk var ve onların seslerini duyurmaya ihtiyacı var. Ben onların sesiyim. Elimdeki platformu, olaylara ışık tutmak için kullanmaya devam edeceğim. Ancak bu şekilde toplum, ülkemiz ve dünya düzelebilir. Hiçbir zaman sadece spora bağlı kalmayacağım. Çünkü elimdeki platformun ve sesimin gücünün farkındayım.” diye açıklamalarda bulundu.

LeBron James, Ibrahimovic’in soyadı nedeniyle geçmişte ülkesi İsveç’te ırkçılığa maruz kaldığını söyleyerek, “Benim hakkımdaki açıklamaları komik. 2018’de İsveç Milli Takımı’ndayken soyadı sebebiyle sahada ırkçılık yaşadığından bahsetmişti. Ben eğitimli bir bakış açısından konuşuyorum ve ev ödevimi yapıyorum. Saldırılacak yanlış kişiyim.” şeklinde görüş belirtti.

LeBron James, İbrahimoviç’in “Siyasetten uzak dur” sözlerine sessiz kalmadı.

AC Milan ‘ın ve Serie A yıldızı İbrahimoviç bir televizyon röportajında James gibi spor figürlerinin ‘siyasete bulaşmaması gerektiğini’, bu durumun ‘iyi görünmediğini’ söylemişti.

James ise “Yanlış gördüğüm şeyler hakkında hiçbir zaman susmayacağım” karşılığını verdi.

İbrahimoviç’in geçmişte İsveç’te ırkçılık hakkında yaptığı eleştirilere atıfta bulunan James, “Bulaşmak için yanlış adamım… Ödevimi yapıyorum” dedi.