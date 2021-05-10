UEFA, İngiltere’ye yarına kadar süre verdi

UEFA, Türkiye’yi seyahat listesinde yaygın koronavirüs vakaları nedeniyle ”kımızı listeye” alan İngiltere ile bugün görüşmeler yaptı ve yetkililerin gerekli tüm seyahat feragatlarını sunup sunamayacağına karar vermesi için yarına kadar süre verdi.

UEFA, İngiltere’nin istisnaları kabul etmezse, finalin bunun yerine Portekiz’de oynanabileceği konusunda İngiliz hükümetini uyardı.

Portekiz, İngiltere’nin, ülkeye dönüşte karantina altına almaya gerek görülmeyen 12 düşük riskli bölgeden oluşan “yeşil listede” yer alıyor ve bunun binlerce taraftar için işleri kolaylaştırdığı belirtiliyor.

İngiliz takımları Chelsea ve Manchester City arasında 29 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan maçın yer değişimi, İngiltere’nin Türkiye’yi ”kımızı listeye” almasının ardından başlamıştı. UEFA’nın Çarşamba gününe kadar karar vermesi bekleniyor.