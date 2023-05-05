Ortaokula Erdoğan’ın Seçim Afişi Asıldı!

Van’ın merkez ilçelerinden İpekyolu’ndaki Mehmetçik Selen Ortaokulu’na AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişi asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van’da düzenleyeceği miting öncesinde skandal bir gelişme yaşandı.

Merkez İpekyolu ilçesinde bulunan Mehmetçik Selen Ortaokulu’nun duvarına AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri asıldı.

Van Eğitim-Sen olaya şu açıklamayla tepki gösterdi:

“Van’da bugün! Mehmetçik Selen Okulu’nun duvarı. Öğrenciler okuldayken okul duvarının ve camlarının üzerinde siyasi parti logosu olan bir pankartla kapatılması suçtur. Kamuya ait hizmet binalarını ve eğitim kurumlarını siyasi partilerin propaganda merkezine dönüştürmekten vazgeçin.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise Erdoğan’ın posterinin asıldığı okulun fotoğraflarını paylaşarak, “Şahıs devleti ne demek size Van’dan bir örnek. Burası İpekyolu ilçesinde bir ortaokul. Bilerek ve isteyerek bu ülkeye kötülük yapıyorsunuz. Çünkü camiye, adliyeye, kışlaya, okula siyaset sokan zihniyet gerçek bir beka sorunudur. Ama az kaldı…” diye tepki gösterdi.

Van Eğitim-Sen, şubesi yaptığı ikinci bir açıklama ile paylaşımlar sonucu okul binasına asılan posterin kaldırıldığını duyurdu.

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