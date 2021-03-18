Dünya
Ermenistan’da erken seçim 20 Haziran’da
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı.
Ermenistan bilindiği gibi Karabağ’da hezimete uğradı. Yaşanan bu olayın ardından Ermenistan’da sular durulmuyor. Ermenistan Başkanı Paşinyan yaptığı açıklamada 20 Haziran’da erken parlemento seçimlerine gidileceğini duyurdu.
Darbe girişimi yaşandı
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey konutanlar 25 Şubat 2021’de Paşinyan’ı istifaya davet eden bir bildiriye imza attı. OLaylar sırasında Paşiyan’a muhtıra verildi.
Başbakan Paşinyan yaşanan darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alındığını duyurdu. Ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan bu kararı kabul etmedi.
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