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Rusya mahkemesi, Facebook ve Instagram’ı yasakladı

Moskova'daki Tverskiy Mahkemesi, ABD'li Meta Platforms Inc. şirketine bağlı sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ı yasaklama kararı aldı.

Yönetici fotoğrafı Yönetici2 gün önce
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Tverskiy Mahkemesi, bugün yapılan duruşma sonucunda, Ruslara yönelik şiddet çağrılarına izin veren aşırılık yanlısı tutumu nedeniyle ABD’li Meta Platforms Inc. şirketine ait Facebook ve Instagram ağlarını Rusya’da yasakladı.

Hakim Olga Solopova, Facebook ve Instagram’ın Rusya’daki faaliyetlerine getirilen yasağın derhal yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.

Mahkeme heyeti, aynı şirkete ait WhatsApp uygulamasının yasaklanmasına yer olmadığına hükmetti.

Daha önce Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor), Rusya Başsavcılığı’nın talebi üzerine Ruslara yönelik şiddet çağrılarına izin veren Instagram’a ve Sputnik, RIA Novosti, Russia Today dahil Rus medya kuruluşlarına ayrımcılık yapan Facebook’a erişimi yasaklamıştı.

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Yönetici fotoğrafı Yönetici2 gün önce
0 512 Bir dakikadan az

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