Medical Park nasıl randevu alınır, tahlil sonucu nasıl öğrenilir?

Ülkemizde yer alan özel hastane grupları arasında yer alan Medical Park, Türkiye’nin pek çok ilinde hizmet veriyor. Hastane randevusu almak isteyenler telefon ya da online olarak işlemlerini yapabilir. Peki, Medical Park ne zaman kuruldu?

Medical Park kimin?

Medical Park hastaneleri 1995 yılında kuruldu. İlk hastane İstanbul’un Fatih ilçesinde açıldı. Bugün Medical Park Hastaneler Grubu; 15 Hastane, 2 Tıp Merkezi ve 2 Hastane Kompleksi ile toplam 19 hastanesi, 9000’i aşkın çalışanıyla Türkiye’nin tüm bölgelerinde hizmet vermektedir. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını Muharrem Usta yapmaktadır.

Medical Park randevu al

Koronovirü pandemisi sebebiyle pek çok kişi hastanelerden uzak durmaya çalışıyor. Bunun ise gelecekte kanser pandemisine yol açabileceği uzmanlarca sık sık dile getiriliyor. Bu sebeple vatandaşların bir sağlık sorunu yaşadıklarında hızlıca hastanelere müracaat etmesi öneriliyor. Pandemiyle birlikte bazı hastanelerde görüntülü randevu sistemi hayata geçti. Medical Park hastanelerinden randevu alabileceğiniz gibi görüntülü randevu oluşturabilirsiniz. E randevu için Medical Park web sitesine göz atabilirsiniz. Ayrıca gitmek istediğiniz Medical Park hastanesini arayarak da randevu oluşturabilirsiniz.

E RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ

MEDİCAL PARK HASTALERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Medical Park tahlil sonuçları

Hastanede tahlil veren pek çok kişi sonuçlarını online olarak öğrenmelerinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Medical Park web sitesi üzerinden tahlil sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

Medical Park tahlil sonuçları sayfası