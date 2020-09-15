Rasim Ozan Kütahyalı’ya Sert Tepki: “Şeref Yoksunu”

Boşnaklara yönelik ifadeleri sonrası toplumda infial uyandıran ve Beyaz TV’deki yorumculuk görevine son verilen Rasim Ozan Kütahyalı geçtiğimiz hafta sonu yeniden Beyaz Futbol adlı programda yorumculuğa başladı.

Boşnakların tepkileri ise gecikmedi.

Sosyal medyada binlerce vatandaş Beyaz TV’ye ve Rasim Ozan Kütahyalı’ya tepki gösterirken en sert tepki bugün Boşnak kökenli olan eski basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’dan geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Türkoğlu, “Mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı’yı tekrar programa çıkararak hata yapan @beyaztv’nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.