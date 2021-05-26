Rusya, Google’a ceza verdi!

Mahkeme, ABD merkezli teknoloji şirketi Google’a idari ihlal nedeniyle 4 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava bugün görüldü. Duruşma Moskova’da Taganskiy Mahkemesi’nde görüldü. Rusya’da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google’a 4 milyon ruble para cezası verdi.

BİR GÜN SÜRE VERİLMİŞTİ

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), yasa dışı olarak kabul edilen içeriklerin engellenmemesi sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji şirketi Google’a yaptırım uygulanabileceğini açıkladı. Roskomnadzor’dan bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, Google arama sonuçlarında Rusya’da yasa dışı olan içeriklerin yüzde 20 ila 30’unun kaldırılmadığı belirtildi. Ayrıca Roskomnadzor, yasa dışı olarak ifade edilen içeriklerin kaldırılması için bir gün süre verdiklerini ifade ederek, “Google, Rusya’daki yasa dışı içeriklerin en çok yayıldığı platform. Söz konusu içeriklerin kaldırılması için şirkete bir gün süre verildi, aksi halde hızını yavaşlatma gibi önlemlere başvurulacak.” diye bildirildi.