Zehra Nur Karaca: Ses Kaydı Ortaya Çıktı! 6 Milyon Kaptırdı!

Aralarında ünlü futbolcular ve iş insanlarının da yer aldığı çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan’ın fon vurgunu olayında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Seçil Erzan’a 6 milyon lira kaptıran Zehra Nur Karaca’nın ses kaydını tv100 ortaya çıkardı.

tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu’nun özel haberine göre Seçil Erzan’ın fon vurgunuyla ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tv100 bu kez mağazasında tanıştığı Erzan tarafından 6 milyon TL dolandırılan iş kadını Zehra Nur Karaca’nın ikinci ses kaydına ulaştı.

Karaca, bankanın görevlileriyle yaptığı görüşmede, Erzan’ın Fatih Terim ve futbolcularla ilişkisinden özel hayatına dek birçok detayı anlattı.

Habere göre Karaca önce Erzan’a 600 bin lira verdi ve 2 hafta sonra 900 bin lira geri aldı. Daha sonra verdiği 1.5 milyon lirayı 2.5 milyon lira olarak geri alan Karaca’nın iyice iştahı kabardı.

Son olarak arkadaşlarından da borç alarak 6 milyon lira topladı ve 12 milyon lira geri alma vaadiyle Seçil Erzan’a verdi.

Ancak o günden sonra Seçil Erzan’dan hiçbir şey alamadı.

İş insanı Zehra Nur Karaca, bankacı Seçil Erzan ile kendi mağazasında tanıştı. Sohbetin koyulaşmasıyla bir ev alacağını açıklayan Karaca’ya Erzan’dan ‘bizim bankamızda bir fon var daha yüksek getirisi var’ teklifi geldi. Evi yatırım için alacağı için bu yatırıma yönelmesine isteyen Erzan, Karaca’yı kandırmak için ‘Buradan aldığın parayla Göktürk’ten ev alırsın. Komşu oluruz.” sözleriyle etkiledi.

İkili arasında başlayan bu muhabbetin ardından Karaca, Erzan’a 600 bin lira teslim etti. Kısa süre geçmeden Erzan’dan 900 bin lira alan Karaca kazancı karşısında şaşırdı. 15 günde 300 bin lira kazanmış oldu. Karaca’yı ağına düşüren Erzan paranın kokusunu aldığı için kısa süre sonra bir kez daha aradı ve bir fon daha olduğunu söyledi. Bu kez Karaca 1,5 milyon lira verdi. Ve yine çok süre geçmeden 2,5 milyon lira almış oldu.

Zehra Nur Karaca son partide parasını alamadı!

İş insanı Karaca bu gelirler karşısında şaşırsa da kısa sürede para kazandığı için mutlu da olmuştu. Ancak hikaye hep aynı şekilde devam etmedi. Güven konusunu aşan ikili arasında bu kez daha büyük bir alışveriş oldu. Daha çok para isteyen Erzan, Karaca’yı bir kez daha aradı. Artık etrafından da para alan Karaca Erzan’a 6 milyon verdi. Bu rakamın karşısında alacağını sandığı tutar ise 12 milyondu. Ancak artık sistem buna izin vermedi ve Karaca kaybettiği paralarla kaldı.

Israrlı telefonlarla Erzan’ı arayan iş insanı, oyalandığını fark edince dolandırıldığını da anlamış oldu.

İşte Zehra Nur Karaca ses kaydı;

Fatih Terim Fonu ile 46 günde yüzde 253 getiri vaadi

“Fatih Terim Seçil Erzan Aşkı” İddiası!

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

