ABD’li yatırım şirketi İtalyan devi Milan’ı 1.2 milyar Euro karşılığında satın aldı.

İtalya Ligi Serie A’da şampiyonluğunu ilan eden Zlatan Ibrahimoviç’li Milan’da flaş bir gelişme yaşandı. Inter ile büyük bir yarışa giren ve bu mücadeleden son haftada galip çıkarak 11 yıl aradan sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen İtalya’nın köklü kulübü, ABD şirketi RedBird Capital Partners’a 1.2 milyar euro karşılığında satıldı.

ABD’li yatırım şirketi RedBird Capital, İtalyan devi Milan’ı 1.2 milyar Euro karşılığında satın aldı. Kulüp gelişmeyi duyururken,

İtalyan devinden yapılan resmi açıklamada, RedBird’ün önceliğinin dünya futbolunun zirvesinde yer almayı hedefleyen Milan’a bu yolculuğunda süreklilik kazandırmak olduğu ifade edildi. Ayrıca RedBird’ün Kurucusu ve Yönetici Ortağı Gerry Cardinale de satışın resmileşmesinin ardından mesajlar verdi.

“4 YILDA OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABA VERİLDİ”

Gerry Cardinale yaptığı açıklamada, “AC Milan’ın şanlı tarihinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. İtalya’nın zirvesinde hak ettiği yere döndüğü gibi Avrupa ve dünya futbolunda da Milan’ın başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca Gordon Singer’a ve tüm Elliott ekibine, AC Milan’ı Serie A’nın zirvesine geri döndürmek için son 4 yılda yaptıkları olağanüstü çalışma için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“MİLAN DAHA DA YUKARILARA TIRMANACAK”

Öte yandan RedBird’ün yatırım felsefesi ve spor dünyasında elde edilen sonuçların, futbol kulüplerinin sürdürülebilir bir finansal profili korurken sahada başarılı olabileceklerini gösterdiği de hatırlatılırken, Gerry Cardinale sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kulüp ile uzun vadeli bir ortaklık başlatmayı dört gözle bekliyoruz. Yönetimi ve dünyanın dört bir yanından gelen AC Milan taraftarları, önümüzdeki yıllarda Milan’ı daha da yukarılara taşımaya devam edecektir. Buna eminiz.”

FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU

Bu arada Elliott’un Yönetici Ortağı Gordon Singer ise “Elliott, 2018 yılında AC Milan’ı satın aldığında, olağanüstü bir geçmişe sahip, ancak ciddi finansal sorunları ve hayal kırıklığı yaratan bir kulüp devralınmıştı. Planımız basitti: finansal istikrar yaratmak ve kulübü hak ettiği yere geri getirmek. Bunu yaptık. Milan, Avrupa futbolunda hak ettiği yerde olmalı. Hedeflere ulaşma konusunda önemli adımlar attık. Başarılara koşarken, Milan taraftarları ve camiası olmadan bunların hiçbirini yapamazdık” dedi.

YILLAR SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

Sassuolo’yu deplasmanda 3-0 yenen Milan, İtalya Ligi’ndeki (Serie A) 19. şampiyonluğunu kazanmıştı. Milan’ın son şampiyonluğunda kadrosunda bulunan İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic de 11 yıl sonra gelen şampiyonlukta kadroda yer almıştı. Tecrübeli futbolcu, kutlamalara da damga vurmuştu..

2019 Seçimlerinde Beşiktaş Başkan Adayı olan Hürser Tekinoktay bitti denilen Zlatan’a Milan Sportif direktörü Maldini’den önce ilk kancayı atan spor insanı olmuştu.

Kaynak: Futbolistan