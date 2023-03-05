Yunanistan Turizm Sezonu Başlıyor – Mart Ayında İlk Turistler Geldi

6-12 Mart haftası için haftalık koltuklar. Haftalar ilerledikçe bu sayı artacak ve Nisan ayına gireceğiz. En yüksek koltuk planlaması Almanya ve İngiltere pazarlarından geliyor.

Resmi olarak 11 Mart’ta başlıyor. O gün, Delta Airlines’ın New York’tan Atina’ya ilk doğrudan uçuşu planlandığı gibi “Eleftherios Venizelos”a inecek ve aynı zamanda Rodos’ta yeni turizm sezonu başlayacak ve EasyJet aracılığıyla Büyük Britanya’dan ilk ziyaretçileri karşılayacaktır. Turizm alanındaki girişimciler, devam eden belirsizliklere ve sorunlara (Ukrayna’da savaş, enerji maliyetleri, enflasyon) rağmen bu yıl çok “güçlü bir turizm sezonu” geçireceğimizi tahmin ediyor ve önceden rezervasyonların olumlu olduğunu ekliyor.

Raporlara göre, geçtiğimiz iki ayda Yunanistan’da tatil için erken rezervasyon sayısı geçen yıla göre %15 arttı. Aynı zamanda tur operatörlerinden gelen kaynaklar, Doğu Akdeniz destinasyonları ve özellikle Yunanistan için talebin çok güçlü olduğunu bildiriyor. Girit, Rodos, Korfu, Zakintos, Santorini ve Mikonos gibi popüler ada destinasyonları talebi tekelleştirmeye devam ediyor.

Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, Temiz Pazartesi’nin üç günlük hareketine ilişkin yaptığı son açıklamalarda, Paskalya haftası için de ön rezervasyonların çok iyi seviyelerde ilerlediğini belirtti. Bu gerçek, piyasa oyuncuları tarafından da doğrulandı ve bu yıl hem Katolik hem de Ortodoks Paskalya tatili sezonunun erken başlamasına katkıda bulunacağına işaret ediyor.

Yunanistan’da Turizm Sezonu geçen Yıl Nasıl Bitti?

Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre, 2022 yılında seyahat gelirleri 2021 yılına göre %67,9 artış göstererek 17,6 milyar avro olarak gerçekleşti. Gelen seyahat trafiği, 2021’deki 14.704,9 bin yolcuya kıyasla %89,3 artarak 27.835,5 bin yolcu oldu. 2019’a göre, geçen yılın seyahat gelirleri %3,0, gelen seyahat trafiği %11,2 düşüş gösterirken, ortalama harcama yolculuk başına %9,7 arttı.

Yunanistan’ın 2021 Turizm Sezonu: Erken Başlangıç ve Olumlu Beklentiler

Bu yıl, turizm sezonu ilk yabancı misafirleriyle daha erken bir tarihte başlıyor.

Yunan Turizm İşletmeleri Birliği Enstitüsü’nün verilerine göre, 27 Şubat – 5 Mart haftasında havayolları tarafından gelen uluslararası koltuklarda 169 bin koltuk ayırıldı ve 170 bin koltuk daha planlandı.

Resmi olarak 11 Mart’ta başlıyor. Bu gün, Delta Airlines’ın New York’tan Atina’ya ilk doğrudan uçuşu planlandığı gibi “Eleftherios Venizelos”a inecek ve aynı zamanda Rodos’ta yeni turizm sezonu başlayacak.

Turizm alanındaki girişimciler, devam eden belirsizliklere ve sorunlara (Ukrayna’da savaş, enerji maliyetleri, enflasyon) rağmen bu yıl çok “güçlü bir turizm sezonu” geçireceğimizi tahmin ediyor.

Raporlara göre, geçtiğimiz iki ayda Yunanistan’da tatil için erken rezervasyon sayısı geçen yıla göre %15 arttı.

Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, Paskalya haftası için de ön rezervasyonların çok iyi seviyelerde ilerlediğini belirtti.

Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre, 2022 yılında seyahat gelirleri 2021 yılına göre %67,9 artış göstererek 17,6 milyar avro olarak gerçekleşti.

Geçen Sezonun Sonuçları: 2021 Turizm Sezonu

Yunanistan Turizm İşletmeleri Birliği Enstitüsü’nün verilerine göre, 2021 yılında seyahat gelirleri %67,9 artış gösterdi ve 17,6 milyar avro olarak gerçekleşti. Gelen seyahat trafiği, 2021’deki 14.704,9 bin yolcuya kıyasla %89,3 artarak 27.835,5 bin yolcu oldu. 2019’a göre, geçen yılın seyahat gelirleri %3,0, gelen seyahat trafiği %11,2 düşüş gösterirken, ortalama harcama yolculuk başına %9,7 arttı.

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