Polonya Füze Krizi! Biden: Füzeyi Ukrayna Ateşledi

ABD’nin ilk tespitlerine göre Polonya’yı vuran füze Ukrayna’dan geldi. ABD Başkanı Joe Biden’ın bunu NATO ve G7 ülkelerinden diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığı görüşmede açıkladığı iddia edildi. / Polonya Füze Krizi…

Dış basında çıkan haberlere göre Polonya’yı vuran füzenin Rusya tarafından ateşlenmemiş olabileceğine dair artan göstergeler var. ABD’li yetkililere atıfta bulunan çeşitli haber kaynakları, ilk bulguların füzenin, görünüşe göre Ukrayna askerlerinin Rusya’nın enerji altyapısına yönelik büyük çaplı saldırıları sırasında bir Rus füzesini püskürtmek için ateşlediği bir uçaksavar füzesi olduğunu gösterdiğini bildiriyor.

Dpa haber ajansının edindiği bilgiye göre ABD Başkanı Joe Biden, NATO ve G7 ülkelerinin diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla Bali’de yaptığı görüşmede merminin Ukrayna’dan gelen bir uçaksavar füzesi olduğunu duyurdu. S-300 sisteminden bir füzeden bahsettiği söyleniyor.

Polonya Füze Krizi: G20 zirvesinin oturum aralarında acil toplantı

Dün akşam Ukrayna sınırı yakınında Polonya’da meydana gelen olayda iki kişi hayatını kaybetti. Joe Biden Endonezya’nın Bali adasındaki G20 zirvesinin oturum aralarında G7 ve NATO liderlerini acil bir toplantıya çağırdı. Biden, füze saldırısının ardından müttefiklerini Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgilendirdiğini söyledi. Polonya’nın saldırıyla ilgili soruşturmasını desteklemek için masada “tam bir anlaşma” vardı. Biden, “Tam olarak ne olduğunu öğrendiğimizden emin olacağım” dedi.

Polonya füze olayı sonrası hava sahası denetimini artırıyor

Polonya Dışişleri Bakanlığı daha önce Rus yapımı bir füzenin çarptığını iddia etmişti. Hem Ukrayna hem de Rusya, Sovyet tasarımı füzeler kullanıyor.

Akşam saatlerinde Başbakan Mateusz Morawiecki’ye göre, Polonya hava sahası gözetimini artırıyor. Varşova ayrıca Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau’nun Rus büyükelçisini çağırdığını ve “acil, kapsamlı açıklamalar” talep ettiğini duyurdu.

Morawiecki aynı zamanda yurttaşlarını sakinleşmeye çağırdı: “İtidalli ve dikkatli olmalıyız.”

Polonya silahlı kuvvetleri artan hazırlık durumunda

Polonya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Salı günü tüm Ukrayna topraklarının ve kritik altyapısının Rus ordusu tarafından büyük bir bombardımana tutulduğunu vurguladı. Przevodow köyü, Rus saldırılarının da hedefi olan Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentine kuş uçuşu yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta.

Olaydan sonra Polonya, silahlı kuvvetlerinin bir kısmını artan hazırlık durumuna getirdi. Bir hükümet sözcüsü Salı akşamı Varşova’da bu durumun diğer üniformalı hizmetler için de geçerli olduğunu söyledi. Yetkili, daha fazla ayrıntı vermeden, belirli askeri muharebe birimleri ve üniformalı servis birimlerinin savaşa hazır olma durumuyla ilgili olduğunu söyledi.

Moskova “provokasyon”dan bahsediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya medyasının roket atışlarıyla ilgili açıklamalarını kasıtlı provokasyonlar olarak nitelendirdi. Bakanlık, Interfax haber ajansının aktardığına göre, raporların durumu tırmandırmayı amaçladığını söyledi.

Ukrayna-Polonya sınır bölgesindeki hiçbir hedefe ateş açılmadı. Polonya medyasında dolaşan iddia edilen enkaz parçalarının fotoğraflarının da Rus silah sistemleriyle hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi.

Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, roketin Ukrayna tarafından ateşlendiğini yalanladı. Kuleba, akşam Twitter’da “Rusya şimdi, Polonya’ya düşen Ukrayna hava savunma sisteminden bir füze olduğu iddia edilen bir komplo teorisi yayıyor. Bu doğru değil.” ifadelerini kullandı.

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