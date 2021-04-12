Halkbank’ın ABD’de yargılanamayacağına yönelik başvurusu New York Temyiz Mahkemesi’nde görülmeye başladı

Reuters’ın haberine göre duruşmada Halkbank’ın avukatı Simon Latcovich, ABD hükümetinin Halkbank’ı yargılamaya yönelik yetkisi olmadığını, Halkbank’ın dokunulmazlık anlamında ‘Türkiye ile eşdeğer olduğunu’ savundu.

Latcovich, bu savını ABD’deki Yabancı Egemen Dokunulmazlık Yasası’na dayandırdı.

Savcı Sidhardha Kamaraju ise bu kanunun sadece sivil davalarda geçerli olduğunu iddia ederek Temyiz Mahkemesi’nin bu başvuruyu reddetmesi gerektiğini dile getirdi.

Halkbank kendisine yöneltilen İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şirketleri kullanarak İran’a yönelik yaptırımları delme, dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo kurma suçlamalarını reddediyor.

Savcılar ise bankanın İran’ın yararına sahte gıda ticaretini kullanarak petrol gelirini önce altına daha sonra da nakde dönüştürdüğünü öne sürüyor.

Halkbank’ın İran’a 1 milyar doları ABD finansal sistemi üzerinden olmak üzere 20 milyar dolar aktarılmasında yardımcı olduğu da iddia ediliyor.

Halkbank, 1 Ekim’de Hakim Richard Berman tarafından davanın görülebileceğine yönelik verilen karara itiraz etmişti.

Berman, Mehmet Hakan Atilla ve Reza Zarrab ile ilişkili davalara da bakmıştı.

Mahkeme Halkbank’ı haklı bulursa, bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci duracak.

Eğer karar Halkbank aleyhine çıkarsa, dava alt mahkemede görülmeye devam edecek.