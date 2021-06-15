Dünya

Japonya Asya Ülkelerine Aşı Bağışlayacak

Aşılamanın hızla devam ettiği Japonya'da hükümet Vietnam'a 1 milyon doz koronavirüs aşısı gönderme kararı aldı.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk15 saat önce
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Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi yaptığı açıklamada, Japonya’nın Vietnam’a 1 milyon doz COVID-19 aşısı göndereceğini söyledi.

Motegi gazetecilere verdiği demeçte, Japonya’da üretilen AstraZeneca PLC aşılarının sevkiyatının Çarşamba günü Vietnam’a ulaşacağını söyledi.

Motegi, Japonya’nın Vietnam ve Tayvan’a ek aşı bağışlar yapmayı düşündüğünü ve önümüzdeki ayın başlarında Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland’a doz göndermeyi planladığını da sözlerine ekledi. Tayvan, bu ayın başlarında ilk AstraZeneca doz sevkiyatını aldı.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk15 saat önce
0 701 Bir dakikadan az

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