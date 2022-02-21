Dünya

Trump’ın Uygulaması Yayında: Truth Social

Eski ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya uygulaması Truth Social'ı hayata geçirdi. Uygulama App Store'da yayınlandı.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk5 saat önce
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2020’deki seçimlerin ardından kanlı kongre baskınına sebebiyet verdiği gerekçesiyle Facebook ve Twitter tarafından engellenen ABD eski başkanı Donald Trump’ın sosyal medya uygulaması Apple kullanıcılarına açıldı.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları Twitter ve Facebook’ta engellenen Trump çareyi kendi sosyal medyasını kurmakta bulmuştu. Truth Social isimli uygulamaya önceden abone olan Apple cihaz kullanıcılarının cihazlarına uygulamanın otomatik olarak indirildiği belirtildi.

Trump medya şirketi TMTG’nin yöneticisi Devin Nunes yaptığı açıklamada Mart ayının sonuna kadar ABD sınırları içinde uygulamanın tam randımanlı olarak çalışır durumda olacağını söyledi.

ABD’de 6 Ocak 2021’de yaşanan kanlı Kongre baskını sonrasında Twitter, Trump’ı engellemiş ve Facebook da Trump’ın paylaşımlarını askıya almıştı. ABD’nin eski başkanı bu gelişmeler üzerine yeni bir uygulama geliştirme kararı almıştı.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk5 saat önce
0 172 Bir dakikadan az

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