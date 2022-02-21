Trump’ın Uygulaması Yayında: Truth Social

2020’deki seçimlerin ardından kanlı kongre baskınına sebebiyet verdiği gerekçesiyle Facebook ve Twitter tarafından engellenen ABD eski başkanı Donald Trump’ın sosyal medya uygulaması Apple kullanıcılarına açıldı.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları Twitter ve Facebook’ta engellenen Trump çareyi kendi sosyal medyasını kurmakta bulmuştu. Truth Social isimli uygulamaya önceden abone olan Apple cihaz kullanıcılarının cihazlarına uygulamanın otomatik olarak indirildiği belirtildi.

Trump medya şirketi TMTG’nin yöneticisi Devin Nunes yaptığı açıklamada Mart ayının sonuna kadar ABD sınırları içinde uygulamanın tam randımanlı olarak çalışır durumda olacağını söyledi.

ABD’de 6 Ocak 2021’de yaşanan kanlı Kongre baskını sonrasında Twitter, Trump’ı engellemiş ve Facebook da Trump’ın paylaşımlarını askıya almıştı. ABD’nin eski başkanı bu gelişmeler üzerine yeni bir uygulama geliştirme kararı almıştı.