Ukrayna: Rusya’nın 5 Savaş Uçağını Düşürdük

Ukrayna ordusu Rusya’ya ait 5 savaş uçağı ve bir helikopteri düşürdüklerini duyururken Rusya’dan yalanlama geldi. Öte yandan Ukrayna’ya Kırım ve Belarus’tan da saldırılar düzenlendiği belirtiliyor.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklama Rusya tarafından yalanlandı. Rus haber ajansı Ria, Rusya’nın Ukrayna’da savaş uçağı düştüğü iddiasını yalanladığını aktardı.