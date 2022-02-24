Dünya

Ukrayna: Rusya’nın 5 Savaş Uçağını Düşürdük

Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna, Rusya'ya ait 5 savaş uçağının düşürüldüğünü iddia etti.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk7 saat önce
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Ukrayna ordusu Rusya’ya ait 5 savaş uçağı ve bir helikopteri düşürdüklerini duyururken Rusya’dan yalanlama geldi. Öte yandan Ukrayna’ya Kırım ve Belarus’tan da saldırılar düzenlendiği belirtiliyor.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklama Rusya tarafından yalanlandı. Rus haber ajansı Ria, Rusya’nın Ukrayna’da savaş uçağı düştüğü iddiasını yalanladığını aktardı.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk7 saat önce
0 136 Bir dakikadan az

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