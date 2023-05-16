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CHP İtiraz Etti YSK Kabul Etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüksek oy çıkan ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılmasına yönelik itirazını görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından açıklama yaparak YSK’nin kararını duyurdu. CHP’nin konuya ilişkin başvurusunun kabul edildiğini aktaran Erkek, seçmenlerin ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de 20-24 Mayıs günlerinde oylarını kullanabileceğini kaydetti.

Erkek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“CHP olarak YSK’ya yaptığımız başvurumuz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenler oylarını kullanabilecekler.”

CHP Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde oy verme sürelerinin artırılması için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulunmuştu.

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