Obradovic Neden Ayrıldı? İşte Fenerbahçe Gerçekleri

Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın baş antrenörlüğü görevinden ayrılmasının yankıları devam ederken ayrılığın gerçek sebebine NationalTurk ulaştı. Şampiyon koç Obradovic neden ayrıldı?

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe kulübü önceki gün yaptığı açıklamada Obradovic’in Fenerbahçe’den ayrıldığını resmen duyurmuş ve şu açıklamayı yapmıştı:

“Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir. Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır.

Bu şok gelişmenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç eleştirilerin hedef olurken “Obradovic neden ayrıldı?” sorusu da spor camiasının en merak edilen sorusu haline gelmişti.

NationalTurk Sırp hocanın neden ayrıldığı konusunda çok çarpıcı bilgilere ulaştı.

Aldığımız bilgilere göre Ali Koç ile Obradovic arasında yapılan görüşmelerde çok enteresan diyaloglar yaşandı.

Görüşmede başkan Koç, Obradovic’ten yıllık ücretinde yüzde 30 indirim istedi. Ancak başarılı antrenörden hiç beklemediği bir cevap aldı. Ali Koç’un yüzde 30 indirim talebine Obradovic “Yüzde 30 değil, yüzde 50 indirim yapayım, oyuncuların birikmiş alacaklarını ödeyin” şeklinde yanıt vererek başkanı adeta köşeye sıkıştırdı.

Edindiğimiz bilgilere göre oyuncuların alacaklarının ödenmesi konusunda net bir vaat veremeyen Başkan Koç ile Obradovic arasındaki ipler bu noktada koptu. Oyuncularının paralarının ödenmesi konusunda herhangi bir garanti alamayan Obradovic, bu şartlarda Fenerbahçe’de çalışamayacağını o anda Ali Koç’a bildirdi.

Obradovic Neden Ayrıldı? Maddi Sorunlar Sonun Başlangıcı Oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir mali kriz yaşayan Fenerbahçe’de bazı basketbolcular hatırlanacağı gibi alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle EuroLeague Oyuncular Birliği (ELPA) ve Basketbol Tahkim Mahkemesi’ne (BAT) başvurmuştu.

Obradovic’in ayrılmasının ardından Sloukas, Kalinic, Datome, De Colo ve Williams başta olmak üzere birçok oyuncunun Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe’yi 7 yılda Avrupa’nın en büyük basketbol kulüpleri arasına sokan Obradovic döneminde sarı lacivertliler tam 11 kupa kazandı. Obradovic döneminde Fenerbahçe erkek basketbol takımı 1 THY Euroleague, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.