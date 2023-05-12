Peskov Kılıçdaroğlu’nun Rusya İddiasına Yanıt Verdi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün gece Rusya’ya yönelik yaptığı paylaşımlara Kremlin’den yanıt geldi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün gece, Twitter’dan yaptığı paylaşıma Kremlin’den yanıt geldi. Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabından, “Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Hem Türkçe hem de Rusça yapılan açıklamalara yanıt Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’dan geldi.

Peskov, Rusya’nın Türkiye ile ilişkilerine “ölçülemeyecek şekilde” değer verdiğini dile getirdi.

Peskov tarafından yapılan açıklamada, “Rusya’nın Türkiye’deki seçimlere müdahale edeceğine dair iddiaları neyin tetiklediğini bilmiyoruz. Türkiye’de ana muhalefetin adayına bu iddiaları ileten her kimse yalancıdır” denildi.

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