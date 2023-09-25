Stefanos Kaselakis: 35 Yaşında Muhalefet Lideri

Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kaselakis, görevi Aleksis Çipras’tan devraldı. / Stefanos Kaselakis Kimdir?

SYRIZA’nın eski lideri Aleksis Çipras, dün yapılan ikinci tur başkanlık seçiminde birinci olarak parti liderliğini üstlenen Stefanos Kaselakis’i tebrik etti.

Kaselakis’i siyasetin zorlukları hakkında uyaran Çipras, “Yunan toplumu çok büyük zorluklar içinde. Birlik ve yoldaşlık ruhu içinde umut ve perspektif sağlamalıyız.” dedi.

Stefanos Kaselakis: Modern bir Avrupa ülkesi olacağız

Kaselakis yaptığı konuşmada “SYRIZA bundan böyle kazanacaktır. Ben halkın sesiyim. Yunanistan’ı, ilerici, modern bir Avrupa ülkesi yapalım.” dedi.

Muhalefetteki değişim Yunan medyasında büyük yankı buldu. Ta Nea gazetesi, “Sol için sayfa değişti” ifadesini manşetine taşırken, Kaselakis’in “Ben fenomen değilim, saygı duyduğum ve değer verdiğim bir toplumun sesiyim. Asla ihanet etmeyeceğim.” sözlerine yer verdi. SYRIZA yanlısı Avgi gazetesi, manşetten verdiği haberinde, Kaselakis’in “Değişim getirecek büyük bir demokratik siyasi oluşum olalım. SYRIZA burada, burada olmaya devam edecek ve kazanacak.” sözlerine dikkati çekti.

Bazı medya kuruluşları ise Kaselakis’in siyasi tecrübesinin olmamasına atıfta bulunarak sol ideolojiye zarar verileceği yorumlarını yaptı.

SYRIZA’nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Stelyos Kuloğlu da Stefanos Kaselakis hakkında “Bu, tüm dünyada Siyaset Bilimi fakültelerinde ders olarak anlatılmalıdır. İlk kez oldu ve bence bir daha olmaz. Bu oldu çünkü SYRIZA’da kriz ve ideolojide yozlaştırıcı bir eğilim vardı. SYRIZA rock grubundan hafif pop grubuna dönüştü.” diye konuştu.

Çipras seçim mağlubiyeti sonrası çekilmişti

Çipras, 25 Haziran’daki genel seçimlerin ardından partinin değişime ihtiyaç duyduğunu belirterek yapılacak parti başkanlığına aday olmayacağını açıklamıştı. Parti liderliğini 34 yaşında üstlenen Çipras, genel seçim sonuçlarının SYRIZA’ya, ana muhalefeti üstlenmek ve değişime gitmek olmak üzere iki görev yüklediğini ifade etmişti.

Stefanos Kasselakis Kimdir?

SYRİZA’nın 15 yıllık lideri Aleksis Çipras’ın istifa etmesinden sonra partide başlayan liderlik yarışını 35 yaşındaki Stefanos Kasselakis kazandı.

Kasselakis, Aleksis Çipras’ın önerisi üzerine 2023 seçimlerine SYRİZA’nın milletvekili adayı olarak katılmış; ancak seçilememişti.

Orta ve yüksek eğitimini gördüğü ABD’den henüz gelmiş bir iş insanı olarak pek tanınmıyordu.

1988 Atina doğumlu Kasselakis aslen Giritli. Atina Koleji’nde eğitim gördüğü sırada, ailesiyle birlikte ABD’ye göç ettiğinde 14 yaşındaydı.

Öğrencilik yıllarında ABD’deki 2008 Başkanlık seçimlerinde Joe Biden’ın kampanyasında gönüllü çalışan Kasselakis; 2009’da uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’ta çalışmaya başladı.

“Goldman Sachs’ta çalışırken kapitalizmin ne denli zalim olduğunun bilincine vardığım için solcu oldum” diyerek bankadan istifa etti.

İş hayatına atılmaya karar veren Kasselakis, bankalardan aldığı krediyle ve armatör olan vaftiz babasının da yardımıyla, Swift Bulk denizcilik şirketini kurdu ve gemi sahibi oldu.

Çipras’ın önerisiyle, şirketin yönetimini bırakarak Mayıs 2023 seçimlerinde SYRİZA’dan milletvekilli adayı oldu ama seçilemedi.

Ama daha sonra Çipras’ın istifasının ardından SYRİZA liderliği için beş aday arasında yer aldı.

İlk tur seçimlerini yüzde 47 ile önde bitiren Kasselakis, 2. tur seçimlerinde aldığı yüzde 56,6 oy ile SYRİZA’nın yeni lideri oldu.

Kasselakis Sosyal medya videolarıyla liderliği kazandı

Bilinen bir isim olmamasına ve SYRİZA’da örgütlü olmamasına rağmen Kasselakis liderlik için adaylığını ortaya koymuştu. ancak “dışarıdan biri” olarak görülmüştü.

Stefanos Kasselakis, liderlik seçimlerinde sosyal medyada yayımladığı videoların katkısı açısından da bir ilke imza atmış oldu.

Kaselakis’in sosyal medya videolarında, köpeği Farlie sıkça yer alırken, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca’nın akıcı konuştuğu diller arasında olduğu belirtiliyor.

Eğitimde kamu harcamalarının artırılmasını vaat eden Stefanos Kaselakis, zorunlu askerliği kaldırıp, yerine profesyonel bir ordu kurmaktan bahsediyor. Stefanos Kaselakis ayrıca, kilise ve devleti ayrı tutma sözü veriyor ve LBGT haklarını savunuyor.

Kasselakis bu nedenle muhafazakâr çevreler ve parti içindeki rakipleri tarafından “ABD’nin truva atı”; “iç ve dış politikadan habersiz”, “politik söylemi olmayan” gibi eleştirilere hedef oldu.

Eşcinsel olduğunu açıkladı

Kasselakis, Yunanistan’ın yakın siyaset tarihinde eşcinsel olduğunu ve erkek arkadaşıyla sözleşmeli evlilik yaptığını açıklayan ilk Yunan siyasetçi oldu.

Kasselaikis cinsel yönelimi için, “Ergenlik çağımda eşcinsel olmamam için kiliselerde dualar ediyordum. Bu kimliğimi korumuş olmam bazı dini çevreleri rahatsız etmiş olabilir ama benim Hristyanlığa olan inancımı kimse engelleyemez. Killise’nin devlet işlerine karışmaması için var gücümle mücadele edeceğim” sözlerini kullandı.

Kasselakis’in siyaset sahnesine çıktığı andan itibaren açıkça eşcinsel olduğunu ve LGBT haklarını savunduğunu açıklamasına bazı muhafazakar çevreler tepki gösterdi.

Ancak Kasselakis’in cinsel kimliğine yönelik bu eleştiriler, gerek SYRİZA gerek liderlik rakibi Efi Ahcioglou gerekse diğer siyasi parti sözcüleri tarafından göğüslenmiş; Kasselakis’in kimliğine destek çıkarak ortak bir cephe oluşturmaları dikkatleri çekmişti.

Seçimleri kazandığı gece yaptığı konuşmada Kasselakis, “Ben öyle söylendiği gibi fenomen falan değilim, ben halkın sesini temsil etmeye geldim” demiş, konuştuğu sahneye “ailesi” olarak tanımladığı eşi Amerikalı Taylor Macbeth’i çağırarak birlikte poz vermişti.

Kasselakis’in tanınmadığı halde hızla liderliğe yükselmesi ise SYRİZA içindeki kemikleşmiş “yenilikçi karşıtlarında” büyük bir şok etkisi, genç kuşak partililerde ise büyük bir coşku yarattı.

Yunanistan’da seçimleri kaybeden parti liderlerinin istifası bir rutine dönüştü.

Aynı şekilde, parti liderlerinin sadece delegeler değil, partinin tüm üyelerince seçilmesi de.

Bu seçim yöntemi ilk kez PASOK lideri Yorgos Papandreu tarafından 2004 yılında uygulandı.

PASOK üyelerinin ülke çapında kurulan sandıklarda oy kullanmasını öngören bu seçim sistemi, kısa bir süre içinde diğer partiler tarafından da benimsendi.

Bugünki iktidarın başında olan muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi lideri ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile PASOK’un geçen yıl liderliğine seçilen Nikos Andrulakis de aynı seçim yöntemiyle partilerinin lideri olmuşlardı.

Kassselakis’i SYRİZA liderliğine getiren seçimler için ülke çapında 570 sandık kuruldu. SYRİZA’nın 182 bin üyesinden yaklaşık 150 bini oy kullandı.

Kasselakis oyların yüzde 56,69’unu alarak SYRİZA’nın lideri oldu. Rakibi Efi Ahcioglou ise oyların yüzde 43,37’sini alabildi.

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