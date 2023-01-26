Zelenski Şimdi de Füze ve Savaş Uçağı İstiyor

Alman ve Amerikan üretimi tanklar Ukrayna’ya teslim edilecek. Başkan Zelenski yardımlar için teşekkür etti ve daha fazla silah istedi: Füzeler ve savaş uçakları.

Almanya ve ABD’nin muharebe tankları sağlama sözü vermesinden birkaç saat sonra, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin batılı müttefiklerinden uzun menzilli füzeler ve savaş uçakları istedi. Zelenski video konuşmasında, “Ön cephedeki kahramanlarımız dünyadan ne kadar çok destek alırsa, Rus saldırganlığı o kadar hızlı sona erecek” dedi.

Zelenski, Kiev’in batılı müttefiklerini vaat edilen tankları hızlı ve yeterli miktarda teslim etmeye çağırdı. Teslim edilecek teçhizata ve askerlerin gerekli eğitimine atıfta bulunarak, “Artık mesele hız ve miktar” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a teşekkür eden Zelenski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüştü.

Almanya ve ABD’de rota değişikliği

Uzun bir tereddütten sonra ABD ve Almanya dün Ukrayna’ya ana muharebe tankı tedarik edeceklerini açıkladılar. Spesifik olarak, 14 “Leopard 2” Alman stoklarından temin edilecek. Ancak Berlin, müttefiklerinin cephaneliklerini ihraç etmelerine de izin verdiği için toplamda yaklaşık 90 tank teslim edilebilir.

ABD hükümeti 31 “Abrams” muharebe tankı teslim etmek istiyor. Burada da resmi onay geldi. ABD daha önce Abrams tankların Ukrayna silahlı kuvvetleri için uygun olmadığını iddia etmişti.

Ancak Biden, “Abrams” tanklarının Ukrayna’ya tesliminin “biraz zaman alacağını” açıkça belirtti. ABD hükümet çevrelerine göre, Ukraynalı askerlerin “Abrams”ı yönlendirmesi ve bakımını yapması aylar alabilir.

Birçok ülke teslim etmek istiyor

Almanya ve ABD’nin yanı sıra çok sayıda ülke de muharebe tankı tedarik edeceklerini açıkladı. Hollanda, daha önce Almanya’dan kiraladığı tankları satın almak ve ardından bunları Ukrayna’ya sunmak istiyor. İngiltere, Ukrayna’ya 14 adet İngiliz yapımı “Challenger 2” ana muharebe tankını teslim edeceğini şimdiden duyurdu.

Polonya hükümeti Ukrayna’ya 14 “Leopard 2” tankı teslim etmek istiyor. Finlandiya, diğer ülkelerden tank sevkiyatlarına katılacağını da açıkladı. Fransa, “Leclerc” tankları tedarik etmeyi düşünüyor. EFE haber ajansına göre İspanya, Ukrayna’ya Leopard tanklarını teslim etmeye hazır. Norveç ayrıca Ukrayna’ya “Leopard” ana muharebe tankları sağlamak istiyor.

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